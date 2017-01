Berg Hestad: - Ødegaard burde gått til Nederland for to år siden

Daniel Berg Hestad tror Martin Ødegaard vil ha godt av å komme bort fra de egoistiske superstjernene i Real Madrid. Tirsdag ble det bekreftet at det norske stortalentet leies ut til Heerenveen, der Berg Hestad selv spilte i 2004 og 2005. Molde-veteranen innrømmer at han ikke så den overgangen komme.

– Av alle aktuelle klubber i verden synes jeg faktisk dette var et litt overraskende valg. Det hadde vært mer naturlig at han gikk til en av de tre store klubbene i Nederland, sier Berg Hestad, og sikter til Feyenoord, Ajax og PSV Eindhoven.

– Mange gode spillere

– Heerenveen ligger som nummer fire nå, så de har bygd opp et ganske bra lag. Det er mange gode spillere i nederlandsk fotball, men etter min mening er ikke nivået så mye høyere enn i Norge, sier han.

Berg Hestad vet godt hva det betyr å oppleve selvtillit og trygghet i ung alder. Han selv var fast på Molde-laget som 17-åring.

– Det er viktig at Ødegaard får mye spilletid på et førstelag nå. Han trenger å kjenne presset, lære seg å takle trykket som er rundt et topplag. Det er 26.000 tilskuere på hjemmekampene til Heerenveen. Nå får han begynne å lære seg voksenfotball og alt som hører med rundt selve kampene.

– Er det opplagt at Ødegaard med sine tekniske kvaliteter vil passe inn i den nederlandske fotballen?

– Ja, det er jeg sikker på. For offensiv utvikling er Nederland perfekt. Han skulle gått dit med en gang, i stedet for å dra til Madrid for to år siden, mener Berg Hestad.

– Ikke den enkleste veien

– Det er jo bra lærdom å trene med de største stjernene i verden og jeg har inntrykk av at han har klart seg godt. Men Ødegaard har sikkert kjent på egoismen som råder i en så stor klubb. Alle tenker på seg selv, og det er ikke nødvendigvis den enkleste veien å gå for en 16-åring.

-Hvorfor tror du Heerenveen blir bra for Ødegaard?

– Klubben har alltid vært flink til å bygge unge lag med mange lovende spillere, slik er det fortsatt og det er positivt for Ødegaard. I tillegg har de noen rutinerte spillere han kan lære defensiv posisjonering av. Teknisk holder han jo allerede et veldig høyt nivå, fastslår Berg Hestad.

Han er enig med dem som tror den nederlandske måten å spille fotball på vil gi Ødegaard anledning til å utfolde seg.

– Det er en litt annerledes fotball enn i mange andre europeiske land. Toppklubbene prioriterer en ekstremt offensiv tankegang. Det er mange som kommer på løp, det er store rom over hele banen, det er ofte situasjoner én mot én og det blir mange målsjanser. Alt dette vil passe ham godt, sier Berg Hestad, og slenger på en historie fra sin egen tid i Heerenveen.

Flere nordmenn

– Jeg husker at Erik Nevland ringte meg og lurte på om jeg trodde han kom til å passe i nederlandsk fotball. Jeg svarte at han kom til å bli en perfekt spiss, fordi backene alltid gikk i angrep og han var veldig flink til å utnytte rom til å skape sjanser. Nevland signerte for Groningen og ble en kjempesuksess, fastslår Daniel Berg Hestad.

I Heerenveen blir Martin Ødegaard lagkamerat med tidligere Stabæk-spiller Morten Thorsby, som han kjenner fra U21-landslaget. Rosenborg-talentet Dennis Tørset Johnsen er i ungdomstroppen. I tillegg er to svensker etablert i førstelaget: Sam Larsson med fortid i IFK Göteborg og Simon Thern som tidligere spilte i Malmö under Åge Hareide.

PS: Magnus Wolff Eikrem ble solgt fra Molde til Heerenveen sommeren 2013, men gikk videre til Cardiff allerede et halvt år seinere. Han spilte 13 kamper i Heerenveen.