Ber supportere sende reiseregning til NFF. Forbundet vil ikke betale.

Søndag ble eliteseriekampen mellom Tromsø og Strømsgodset utsatt, kun 20 minutter før kampstart, på grunn av kraftig snøvær i Tromsø.

Det er ikke første gang denne sesongen. I første serierunde ble Ranheim-Brann utsatt like før kampen skulle starte.

Avlysningene på Ranheim og i Tromsø har skapt stor frustrasjon hos supportere, spesielt hos bergensere som dro forgjeves til Trondheim forrige helg og de rundt 40 Godset-supporterne som aldri fikk se noen fotballkamp i Tromsø søndag kveld.

Et av spørsmålene som dukker opp i kjølvannet av de to avlyste eliteseriekampene, er om supportere som har reist langt og brukt penger for å følge sitt lag, burde få en form for kompensasjon.

Svarteper

– Supporterne blir sittende med svarteper hver gang, sier leder for Godsetunionen, Thor Arne Hanssen.

– Det bør være et system for å få igjen noe. Mange betaler mye og reiser langt, og enkelte får problemer med å rekke jobb, mener han.

Hanssen mener at avlysningen i Tromsø søndag burde ha kommet for flere dager siden.

– Både i Tromsø og på Ranheim var prognosene dårlige. Det var meldt tidlig i forrige uke at det ville bli dårlig vær i Tromsø. Da kunne man heller ha avlyst tidligere, som en ekstra sikkerhet, sier han.

I engelsk fotball ble helgens kamp mellom Gillingham og Blackburn på nivå tre avlyst i god tid på grunn av snø og dårlig vær.

Mandag ble det kjent at Blackburn vil dekke bussutgiftene til de supporterne som ønsker å dra på den utsatte kampen. Det er ikke vanlig her til lands, hverken fra klubber eller forbund.

– Kompensasjon har vi ingen tradisjon for. Den diskusjonen har vi ikke innlatt oss på, sier direktør for konkurranseavdelingen i Norges Fotballforbund, Nils Fisketjønn.

Fisketjønn forklarer at grunnregelen er at det er klubben som er ansvarlig for at anlegget skal være i tilfredsstillende stand.

– Så er det naturligvis veldig trist det som skjedde med Ranheim og i Tromsø. Ikke minst for arrangørene, sier han.

Strømsgodsets supporterleder sier at deres reisegruppe har oppfordret til å sende regninger til NFF.

– Men de forskyver bare ansvaret og kommer med unnskyldninger hele tiden, sier Thor Arne Hanssen.

– Jeg kjenner meg overhodet ikke igjen i en slik beskrivelse, sier Nils Fisketjønn.

– Får gjort lite med været

Talsperson i Norsk Supporterallianse, Bjørnar Posse Sandboe mener at klubb og supportere bør kompenseres dersom avlysningen skyldes en arrangørtabbe.

– Forbundet har ikke tradisjon for å kompensere, men heller ikke tradisjon for å avlyse kamper. På Ranheim kan det virke som om noen har tatt en feil avgjørelse, og at man burde skjønt at det ikke kom til å gå. I Tromsø er det nok været som har skylden. Det får man gjort veldig lite med, sier han.

Leder for Brann-supporterne, Roger Lillebøe-Hansen mener også at det kommer an på betingelsene.

– I Ranheim-Brann var det ganske åpenbart at man skulle, kunne og burde visst, og dermed tatt en avgjørelse flere dager på forhånd. Hadde situasjonen vært en annen, som et vanvittig regnskyll, da er det «shit happens» og ikke noe å gjøre med, sier Lillebøe-Hansen.

– Tar ikke avgjørelser i et vakuum

I tradisjonelle og sosiale medier går for tiden debatten om den tidlige sesongstarten i Eliteserien. Både Strømsgodsets og Branns supporterleder er kritiske.

– Det må være forutsigbart, og det er det ikke i mars. Det er snø, og folk er ikke klare for fotball, mener Thor Arne Hanssen.

– Jeg må innrømme at for de klubbene som ikke tenker spill i Europa, virker det hårreisende å starte så tidlig, sier Roger Lillebøe-Hansen.

Nils Fisketjønn i NFF mener at det hersker en mangel på et helhetlig syn.

– Det er lett for enkeltord å dominere i debatten. Vi startet sesongen på tilsvarende tidspunkt både i 2013 og i 2016, så man må se det store bildet her, sier han.

Han presiserer at Fotballforbundet og toppklubbene samarbeider om oppsettet.

– Dette er vi sammen om. Avgjørelsene blir ikke tatt i et vakuum. Vi har en god dialog med toppfotballen rundt dette, sier Fisketjønn.

Han får støtte av talspersonen i Norsk Supporterallianse.

– Fotballforbundet får mye av skylda, men de er bare én part i dette. Det er toppfotballen med toppklubbene som var enige om når de skulle starte. Ingen sitter på en eksakt løsning, sier Bjørnar Posse Sandboe.