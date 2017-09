Ber United-fansen slutte å synge Lukaku-sang: – Rasistiske stereotypier er aldri akseptable

fotball

Romelu Lukaku har fått en fantastisk start på karrièren på Old Trafford. Den belgiske spissen har scoret fem ganger på de fire første serierundene, og er med det toppscorer i Premier League sammen med Manchester Citys Sergio Agüero.

Supporterne har også trykket Lukaku til sitt bryst, og i Champions League-oppgjøret mot Basel dukket det opp en ny sang om 24-åringen fra tribunene.

Den skal også ha blitt sunget i 4–0-kampen mot Everton, skriver avisen The Guardian.

Organisasjonen Kick It Out, som har rasisme og diskriminering i fotballen som hovedfelt, har nå skrevet et brev til Manchester United, der de ber klubben tar tak.

De mener sangen, som inneholder noen strofer om størrelsen på Lukakus penis, er diskriminerende.

«Tekstene som brukes er både støtende og diskriminerende. Rasistiske stereotypier er aldri akseptable i fotballen eller i samfunnet ellers, uavhengig om du viser støtte til en spiller», skriver Kick It Out i en uttalelse som The Times har gjengitt.

Organisasjonen har kontaktet Manchester United, og vil jobbe tett med klubben og det engelske fotballforbundet (FA) for å løse problemene.

«Gjerningsmennene kan forvente seg å bli straffet», skriver Kick It Out.