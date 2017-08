Bendtner storspilte – RBK herjet med Kristiansund

ROSENBORG - KRISTIANSUND: 4–1 (2–0)

LERKENDAL:

Han har blitt utskjelt, kritisert og avskrevet som spiller på toppnivå. Lørdag kveld viste imidlertid Nicklas Bendtner virkelig hva som bor i han med straffemål, spillemål og en genial assist.

Bendtners beste kamp

Dansken var langt nede etter den skuffende mesterliga-exiten mot storlaget Celtic. Selv om han gjorde en god kamp der, maktet ikke superstjerna å gjøre noen forskjell i Rosenborgs favør.

Lørdag var Nicklas Bendtner tilbake i Eliteserien og spilte sin beste kamp i svart og hvitt. Først satte han iskaldt inn straffen som gjorde 2–0 etter at Helland konstruerte målsjanse alene.

Så scoret han på returen etter en-Jevtovic bom, før han minuttet etterpå sendte samme mann igjennom på blank goal og sikret 4–1.

Begge de to målene kom etter en periode hvor Kristiansund fikk sin redusering og jaget utligning, noe som var svært viktig for trønderne. Seieren mot Kristiansund gjør at Rosenborg har en luke på åtte poeng ned til Sarpsborg 08 med en kamp mer spilt.

Rosenborg god i åpningen

Vanligvis når Rosenborg får besøk på Lerkendal i Eliteserien legger bortelagene seg på egen halvdel og lar trønderne kontrollere. Kristiansund var i åpningen unntaket for regelen , og de nektet tidvis Rosenborg å spille seg ut bakfra.

Det gjorde at de fikk kampens første skudd etter 48 sekunder da Marius Lundemo mistet ballen under press, men Pål Erik Ulvestads skudd nådde rad 39 på Øvre Øst.

Med ti minutter på klokka forsto imidlertid nordmøringene at de var underlegne i banespillet og flyttet forsvarslinja dypere. Etter elleve minutter headet Jevtovic utenfor fra syv meter og sto for kampens første målsjanse.

To minutter etterpå kunne endelig Lerkendal-publikummet juble for scoring igjen etter at de gikk målløse av banen i mesterliga-exiten mot Celtic. Pål André Helland forserte innover i feltet, dro en overstegsfinte til høyre, rykket til venstre og banket kula inn i nærmeste hjørne.

Akkurat slik vi har sett hemnværingen gjøre det på sitt aller beste.

Så viste luringen Nicklas Bendtner seg frem. Etter å ha luntet ut av offsideposisjon da Kristiansund hadde ballen, snappet superspissen opp en dårlig pasning i backrekka til bortelaget. Dansken vendte opp og spilte fri Helland til høyre som la tilbake til Bendtner på 20 meter.

Og med høyreslegga fra den posisjonen tenkte mange tusen trøndere det samme: Mål.

Men selv om Bendtner traff reint, gikk skuddet tre-fire meter over.

Ingebrigtsen fikk tilsnakk av dommer Moen

Like etterpå var Rosenborgs nummer ni igjen i sentrum. Etter å tilsynelatende ha blitt revet kraftig av Kristiansunds Nikita Baranov, stoppet Bendtner opp og gestikulerte at han ville ha frispark. Dommer Svein Oddvar Moen vinket spillet videre, og det gjorde at RBK-trener Kåre Ingebrigtsen hisset seg opp.

Så mye at dommer Moen måtte gi RBK-treneren tilsnakk, men Ingebrigtsen kunne fortsette kampen fra sidelinja.

Etter 32 minutter fikk trønderen Torgil Gjertsen, som forøvrig spilte sin eliteserie-debut i kveld, en stor mulighet til å utligne. Den tidligere Ranheim-vingen dro en overstegsfinte mot høyre på linje med sekstenmeteren, gikk til venstre og smalt i vei et prosjektil mot korthjørnet. Der sto André Hansen støtt og tok ballen i fast grep.

Ordet som har blitt brukt mest i fotballsammenheng i Trøndelag de siste dagene fikk nok en gang viktig betydning på Lerkendal: Marginer.

Fem minutter etter at Gjertsen bommet, rev Christoffer Aasbak ned Pål André Helland i eget straffefelt og dommer Moen pekte resolutt på straffemerket. Og der var Nicklas Bendtner sikker som banken. Satte kula ned til venstre og sendte keeper McDermott til høyre. 2–0.

Bendtner og Jevtovic i hovedrollene

Marginene som Rosenborg mangler i Europa, har de på sin side i Eliteserien.

Men trønderne har ledet 2–0 til pause mot Kristiansund før, og da endte kampen 3–3 etter at de utlignet på overtid. Man skulle tro at Kåre Ingebrigtsens teamtalk kom til å ta opp dette igjen, men etter 59 minutter reduserte Kristiansund ved Daouda Bamba.

Assistert av en strålende Torgil Gjertsen som gikk fra Ranheim til nordmøre i forrige uke.

Minuttet etterpå kunne Bendtner ha scoret sin andre for dagen, men headingen landet i stolperota istedenfor i mål etter et innlegg av Milan Jevtovic.

Så eksploderte det. Nicklas Bendtner scoret på en retur fra Milan Jevtovic, før rollene ble byttet om. Bendtner sendte i vei en nydelig pasning til serberen som satte kula iskaldt i nettet og fastsatte sluttresultatet 4–1. Rosenborg kom dermed tilbake med et smell fra en tung uke i Europa, og sikret en luke på åtte poeng.

Så viste luringen Nicklas Bendtner seg frem. Etter å ha luntet ut av offsideposisjon da Kristiansund hadde ballen, snappet superspissen opp en dårlig pasning i backrekka til bortelaget. Dansken vendte opp og spilte fri Helland til høyre som la tilbake til Bendtner på 20 meter.

Og med høyreslegga fra den posisjonen tenkte mange tusen trøndere det samme: Mål.

Men selv om Bendtner traff reint, gikk skuddet tre-fire meter over.

Ingebrigtsen fikk tilsnakk av dommer Moen

Like etterpå var Rosenborgs nummer ni igjen i sentrum. Etter å tilsynelatende ha blitt revet kraftig av Kristiansunds Nikita Baranov, stoppet Bendtner opp og gestikulerte at han ville ha frispark. Dommer Svein Oddvar Moen vinket spillet videre, og det gjorde at RBK-trener Kåre Ingebrigtsen hisset seg opp.

Så mye at dommer Moen måtte gi RBK-treneren tilsnakk, men Ingebrigtsen kunne fortsette kampen fra sidelinja.

Etter 32 minutter fikk trønderen Torgil Gjertsen, som forøvrig spilte sin eliteserie-debut i kveld, en stor mulighet til å utligne. Den tidligere Ranheim-vingen dro en overstegsfinte mot høyre på linje med sekstenmeteren, gikk til venstre og smalt i vei et prosjektil mot korthjørnet. Der sto André Hansen støtt og tok ballen i fast grep.

Ordet som har blitt brukt mest i fotballsammenheng i Trøndelag de siste dagene fikk nok en gang viktig betydning på Lerkendal: Marginer.

Fem minutter etter at Gjertsen bommet, rev Christoffer Aasbak ned Pål André Helland i eget straffefelt og dommer Moen pekte resolutt på straffemerket. Og der var Nicklas Bendtner sikker som banken. Satte kula ned til venstre og sendte keeper McDermott til høyre. 2–0.

Bendtner og Jevtovic i hovedrollene

Marginene som Rosenborg mangler i Europa, har de på sin side i Eliteserien.

Men trønderne har ledet 2–0 til pause mot Kristiansund før, og da endte kampen 3–3 etter at de utlignet på overtid. Man skulle tro at Kåre Ingebrigtsens teamtalk kom til å ta opp dette igjen, men etter 59 minutter reduserte Kristiansund ved Daouda Bamba.

Assistert av en strålende Torgil Gjertsen som gikk fra Ranheim til nordmøre i forrige uke.

Minuttet etterpå kunne Bendtner ha scoret sin andre for dagen, men headingen landet i stolperota istedenfor i mål etter et innlegg av Milan Jevtovic.

Så eksploderte det. Nicklas Bendtner scoret på en retur fra Milan Jevtovic, før rollene ble byttet om. Bendtner sendte i vei en nydelig pasning til serberen som satte kula iskaldt i nettet og fastsatte sluttresultatet 4–1. Rosenborg kom dermed tilbake med et smell fra en tung uke i Europa, og sikret en luke på åtte poeng.