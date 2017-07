Bendtner reddet ett poeng etter drama i Kristiansund

KRISTIANSUND: Avslutningen på kampen mellom Rosenborg og Kristiansund ble en gyser. Til slutt ble det poengdeling etter at RBK hadde ledet 2–0 ved pause.

Nicklas Bendtner utlignet for Rosenborg på overtid. Men var ikke spesielt fornøyd med hverken scoring eller ett poeng.

– Dette var utrolig skuffende. Vi ledet 2–0, da skal vi ha med oss alle poengene hjem. Vi må kikke oss i speilet, for her skal vi ha tre poeng. Men vi fikk bare ett. Det er skuffende, sier dansken til MAX etter kampen.

– Vi har full kontroll i 1. omgang og scorer to mål. I pausen snakket vi om å fortsette i samme spor i 2. omgang. Men så scorer de. Det må ikke skje, fortsetter Bendtner.

På spørsmål om det var godt å være den som utlignet til 3–3, svarer han slik:

– For å være ærlig så betyr det ingenting. Jeg ville heller hatt de tre poengene.

Kampen åpnet imidlertid oppskriftsmessig. Formsterke Matthias Vilhjalmsson fikk tillit fra start på spissplass av Kåre Ingebrigtsen, og han tok godt vare på den.

Mot et hissig Kristiansund-lag ble det en fartsfylt og underholdende førsteomgang i det gufne sommerværet på Nordmøre.

Innøvd frisparktrekk

De første ti minuttene var jevnspilte, med et lite Rosenborg-overtak. Den første målsjansen sto KBK for på et innøvd frisparktrekk. Rosenborg klarte så vidt å forhindre baklengsmål. Med høyt press tvang Kristiansund gjestene til å gjøre feil og hadde i løpet av omgangen flere skumle målsjanser.

Rosenborgs første store mulighet kom etter 22 minutter. Da var det Elba Rashani som fyrte i vei et godt skudd som ble slått til corner av KBK-målvakt Sean McDermott. Dette var innledningen på en god RBK-periode.

Bare minuttet etterpå sendte Anders Konradsen i vei et skudd. Igjen var det KBKs dyktige keeper som forhindret scoring.

Lekkert RBK-spill

Etter 29 minutter måtte KBK-keeperen kapitulere. Etter godt spill på venstrekanten, overlapp og deretter innlegg fra Jørgen Skjelvik, stanget Vilhjalmsson ballen i nettmaskene. Dermed 1-0 til Rosenborg.

Kort tid etterpå kom KBK til flere muligheter, men de klarte ikke å overliste RBK-keeper André Hansen.

To minutter før pause vartet Rosenborg nok en gang opp med spill slik trønderpublikummet ønsker å se. En lang pasning ble brystet videre fra Vilhjalmsson til Konradsen, som satte inn 2-0.

Bendtner startet på benken

Både Nicklas Bendtner og Mike Jensen var plassert på benken av RBK-trener Kåre Ingebrigtsen før møtet med Kristiansund.

Rosenborg var nær ved å øke til 3-0 noen minutter ut i andre omgang. I stedet for at Rosenborg fjernet all spenning, maktet Kristiansund å komme tilbake. Etter 53 minutter satte Jean Alessane Mendy inn 2-1 etter innlegg fra Christoffer Aasbakk. Stemningen på utsolgte Kristiansund stadion steg mange hakk.

Bare sju minutter senere sjokkerte Mendy med Kristiansunds andre scoring. Kampen, som nærmest så ut til å være avgjort ved pause, var helt åpen igjen. Målet kom nesten på samme måte som Mendys første mål, etter et innlegg fra venstrekanten.

Bendtner reddet ett poeng

Tjue minutter før full tid tok Nicklas Bendtner av seg overtrekksjakken og var klar for å bli byttet inn. Han erstattet Konrandsen. Fem minutter senere kom Mike Jensen inn for Milan Jevtovic.

Etter 82 minutters spill sendte Sondre Sørli i vei et langskudd. Det gikk forbi André Hansen og inn i nettet. Dermed hadde KBK snudd Rosenborgs komfortable 2–0-ledelse og var i ferd med å stikke av med alle tre poengene.

På overtid lyktes endelig Nicklas Bendtner. Etter et hjørnespark fikk han pirket ballen i mål fra kort hold. Dermed 3–3.

Med ett poeng på Nordmøre leder Rosenborg nå serien med to poeng. Brann ligger på andreplass.