Bendtner-feberen herjer, men Åge Hareide tar ikke av: - Vi må vente og se

Rosenborg-spissen står med to mål og én målgivende etter tre kamper i norsk fotball. Onsdag brukte han ikke mer enn rundt ti minutter på å sette innlegget til Milan Jevtovic i mål da RBK slo Sandefjord 3–0.

– Starten har vært god, absolutt, sier Åge Hareide, som er Danmarks landslagssjef.

– Forventet du at den skulle være så god?

– Det er alltid noe man kan håpe på. Man vet jo at RBK produserer mye sjanser, noe som vil gi han mulighet til å vise de gode avslutteregenskapene hans.

Bendtner kom inn som innbytter både mot Sandefjord og i Mesterfinalen mot Brann.

Tilbake på landslaget?

Allerede nå lurer folk på om den danske stjernespissen forsvinner fra Trondheim allerede til sommeren.

– Jeg er Rosenborg-spiller og fokuserer fullt ut på Rosenborg. Vi har en spennende sesong foran oss som vi skal fokusere på. Alt annet ligger i fremtiden, sa Bendtner etter seieren mot Sandefjord.

Hareide tror andre klubber legger merke til Bendtner, men påpeker at det er viktig både for spilleren selv, Rosenborg og det danske landslaget at han holder en stødig kurs mot bedre tider.

De siste årene har nemlig vært tøffe mot spissen. I hans forrige klubb, Nottingham Forest, slet han med skader. Lite spilletid i forskjellige klubber de siste årene har ført til at 29-åringen ikke har spilt for landslaget siden november 2015.

– Med manglende spilletid har det vært naturlig at han ikke har vært med. Det kan endre seg nå, men det er tidlig enda. Jeg tror vi må vente og se hvordan det utvikler seg. Vi følger absolutt med, sier Hareide, som også holder et øye med Rosenborgs danske kaptein, Mike Jensen.

Økt interesse i Danmark

Som dansk landslagssjef, legger Hareide godt merke til at det er stor interesse rundt Bendtner.

– Han er jo et navn som vil blir fulgt. Rosenborg har et godt navn ute i Europa og Danmark, så det at han gjør mål der blir lagt merke til. Det er litt artig at det blir lagt fokus på den norske ligaen.

Danske medier var i ekstase etter at Bendtner scoret i sin eliteseriedebut mot Odd. Etter den kampen fortalte sportssjef i Ekstra Bladet, Allan Olsen, om at mange dansker følger den norske ligaen takket være Bendtner.

– Han er fortsatt kjempepopulær i Danmark. Sakene om Bendtner leses av mange. Interessen er skikkelig, skikkelig stor.

Tall fra Google Trends viser hvordan søk på «Rosenborg Ballklubb» i økte kraftig i Danmark etter at Bendtner ble klar 6. mars. De viser også at dansker søkte på den norske klubben da spissen scoret i serieåpningen.

Godt fotballhode

Hareide vant selv den norske ligaen da han trente Rosenborg i 2003. De svarte og hvite topper tabellen etter to seiere og 6–0 i målforskjell. På lørdag venter erkerivalene Molde hjemme på Lerkendal.

– Er det klasseforskjell på Bendtner og resten av spissene i Eliteserien?

– Det er for tidlig å si. Kun to kamper av tredve er spilt. Man får nesten vurdere når den tid kommer senere på året, sier Hareide.

Han trekker igjen frem spissens avslutningsegenskaper, men også flere ferdigheter.

– Han har veldig god fotballforståelse – han flytter på seg. I tillegg er han god med ballen i beina og gjør fornuftige ting.

Hør Aftenpodden Sport hvor Bendtner roses, Northug refses og Eurosport får applaus for sin debut: