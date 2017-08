Bekreftet: Sander Svendsen klar for svensk klubb - Molde måtte selge for å sikre millioner

MOLDE: Fredag kom den offisielle bekreftelsen på Sander Svendsens overgang til Hammarby. 20-åringen har signert en fireårskontrakt med den svenske klubben. Ole Gunnar Solskjær beklager at Svendsen forlater Molde, men erkjenner at det er rett både for spilleren og klubben.

– Det er synd at vi ikke klarer å beholde lokale unggutter, men sånn er nå bare verden. Spillerne har kontrakter som vi forholder oss til og Sanders avtale var på vei til å gå ut. Han har vært hundre prosent profesjonell på trening, han har spilt mye og er alltid den som jubler først selv om han sitter på benken. Det har vært en glede å jobbe med Sander, sier treneren.

Kunne gått gratis i januar

Solskjær mener MFK ikke hadde noe annet valg enn å selge spissen i sommervinduet.

– Vi har jobbet ganske lenge med forlengelse av kontrakten, men skjønte tidlig at Sander ønsket å prøve noe nytt. Han har utsatt avgjørelsen, og det har vært tydelig han vil videre i karrièren. Derfor måtte vi selge nå.

– Ville ikke Molde uansett hatt krav på en del penger i utdanningskompensasjon etter at kontrakten var utløpt?

– Det er ikke sikkert at vi ville fått noe som helst i januar. Det spørs hvordan du tolker regelverket, om spilleren blir ansett som ferdig utviklet eller ikke. Sander har spilt over 100 kamper for oss tross sin unge alder. Nå blir det en del kroner igjen etter ham. Vi er fornøyd med overgangssummen, sier Solskjær, som ikke vil kommentere spekulasjoner om at handelen skal være verdt 4–5 millioner kroner.

Her er Svendsens hilsen til Molde

Sander Svendsen har spilt 103 obligatoriske kamper og scoret 24 mål for Molde. Han debuterte for A-laget 9. mai 2013. På moldefk.no sender han følgende hilsen til klubben og supporterne:

«Ønsker å takke Molde FK og Molde by for noen fantastiske år. Gjennom snart 15 år i klubben, fra minste årskull til høyeste nivå har jeg gjennom oppturer og nedturer lært og opplevd fotballens og livets alle mulige sider. Klubben har formet meg og utviklet meg til å være den fotballspilleren og det mennesket jeg er i dag. Valget ved å forlate Molde var ikke lett, men samtidig føltes dette riktig for meg nå. Ønsker alle i klubben lykke til videre og forhåpentligvis får jeg mulighetene til å avslutte en lang og innholdsrik karrière i hjerte av Rosenes by. Jeg er evig takknemlig for hjelpen, støtten og gleden jeg har fått fra både klubben og alle som tilhører Molde by. Måtte trønderne få smake Molde på sitt beste i morgen, sammen skal både spillere, ledere og tilskuere valse over Rosenborg og etter hvert hente seriegullet hjem til byen det hører hjemme i. Molde er og blir min hjemby og vil alltid ha en stor plass i mitt hjerte. I e moldenser og i e stolt av det. En kjærlig hilsen, Sander.»

PS: Hammarby bekrefter at Svendsen har signert en fireårskontrakt. Han får drakt nummer 21 og er med i troppen som skal møte Østersunds FK hjemme på Tele2 Arena søndag.