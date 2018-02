Bekreftet: Molde selger midtstopper

fotball

Den finske landslagsstopperen Joona Toivio forlater Molde til fordel for polske Termalica Nieciecza, bekrefter klubbdirektør Øystein Neerland.

Toivio kom til Molde fra Djurgården for fem år siden, og manager Ole Gunnar Solskjær sier det er med tungt hjerte han tar farvel med ham.

– Joona har vært svært viktig for oss siden han kom hit. Dessverre ble det ikke mange kamper på ham forrige sesong. Vi har stor konkurranse på stopperplass, og Joona trenger å spille fast for å holde seg på det nivået som kreves av en landslagsspiller. Derfor var dette den beste løsningen for alle parter, sier Solskjær i en pressemelding fra klubben.

– Vi har alt å takke ham for, for den flotte fyren han er både på og utenfor banen.

Toivio spilte 107 kamper for Molde.

