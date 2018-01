Bekreftet: Jo Inge Berget er ferdig i Malmö FF

fotball

Det har vært så godt som klart i lang tid, og 1. nyttårsdag ble det offisielt at Jo Inge Berget er ferdig hos den svenske seriemesteren Malmö FF.

Det er klubben som bekrefter dette på sin hjemmeside.

– Han har vært sterkt delaktig i våre fremganger, både i Allsvenskan og i Europa, sier sportssjef Daniel Andersson.

Berget har spilt i Skåne-klubben i tre sesonger etter å ha kommet fra Cardiff City i januar 2015.

Han har spilt 20 landskamper for Norge.

Flere titler

Malmö FF har vunnet to svenske seriegull på de tre sesongene, i 2016 og 2017, og spilte gruppespill i Champions League i 2015/2016. Det skjedde etter at laget slo ut Celtic i playoff-runden, et oppgjør hvor Berget scoret to mål.

Berget fikk 77 kamper i Allsvenskan og scoret 25 mål, skriver Expressen.

– Det vi først og fremst kommer til å huske er hans enorme arbeidsinnsats og vilje ute på banen. Han er en spiller som har vist riktig innstilling i alle situasjoner, heter det i klubbens pressemelding.

Berget takker for sin tid i Malmö på denne måten:

– Det har vært tre fantastiske år, både for min egen del og for Malmö FF som klubb. Ett gruppespill i Mesterligaen og to seriegull får være godkjent på tre år.

Klubbnomade

27-åringen fra Hadeland startet karrieren i Lyn, og ble solgt til Serie A-klubben Udinese i 2008.

Oppholdet i Nord-Italia ble ingen suksess, og han ble lånt tilbake til Lyn og Strømsgodset før en permanent overgang til Ole Gunnar Solskjærs Molde sommeren 2011.

I januar 2014 ble han solgt til Cardiff City, som da spilte sin hittil eneste sesong i Premier League, ledet av nettopp Solskjær. Berget fikk kun én kamp for den walisiske klubben.

Han var på et kort låneopphold i Celtic, ledet av Ronny Deila, høsten 2014, før han skrev under en treårskontrakt med Åge Hareides Malmö i januar 2015.

Det er ikke annonsert hva som blir Bergets neste stoppested i karrieren.

Expressen har tidligere skrevet at Berget har vært i forhandlinger med MLS-klubben Orlando City. Også danske Brøndby skal være et alternativ.