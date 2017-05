Bekreftet: Forren får ikke ny kontrakt med Brighton

MOLDE (Rbnett): Som Rbnett skrev tidligere denne måneden, må Vegard Forren ut på ny klubbjakt etter at han ikke får fornyet kontrakten med Brighton.

Klubben rykket nylig opp til Premier League, men manager Chris Hughton har bestemt at det ikke er behov for 29-åringens tjenester neste sesong. Forren signerte for den engelske klubben i mars, men fikk aldri muligheten på førstelaget.

– Som alltid på denne tiden av året, er vi nødt til å si farvel til noen spillere. Dette gjelder også for Vegard, som har vært en dekning i forsvaret vårt de siste to månedene, sa manager Hughton til klubbens hjemmeside nylig .

Chris O'Grady er den andre spilleren på utgående kontrakt som ikke får bli med videre, mens fire andre spillere får tilbud om å bli med videre.

Forren har ikke besvart Rbnetts henvendelse tirsdag.

– Har en langsiktig plan

Trønderen har vært på besøk på flere MFK-treninger som tilskuer den siste tiden, og i et intervju med Rbnett for noen uker tilbake uttalte han at han ser for seg å trene i byen inntil videre.

– Jeg har trent godt og er i god form. Nå skal jeg holde formen ved like, så får vi se hva som skjer. Forhåpentligvis får jeg trene litt her i Molde. Jeg har i alle fall et stående tilbud fra Daniel Berg Hestad om å få trene litt med andrelaget, samt være med på noen løpeturer opp Tusten, sa Forren da.

Den tidligere landslagsstopperen har ikke spilt førstelagsfotball siden han forlot Molde i fjor høst. Nå står han igjen klubbløs.

– Det er jo ikke en ideell situasjon. Det var den heller ikke da jeg signerte for Brighton i mars, men jeg har en langsiktig plan. Nå håper jeg å være i en klubb i England, der jeg kan konkurrere på lik linje med de andre allerede fra sesongoppkjøringen av, sa Forren.