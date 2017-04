Fotballforbundet stevner TV 2 for bruk av tv-bilder fra Eliteserien

Bergens Tidende fikk torsdag kveld opplyst at Norges Fotballforbund, Norsk Toppfotball og rettighetsforvalter Fotball Media tar ut stevning mot TV 2.

TV 2 har ikke lenger rettighetene til å vise Eliteserien i fotball, men kanalen har provosert voldsomt med å vise fortløpende målshow fra Eliteseriens to første runder.

Kanalen har vist frem målene gjennom innlagte nyhetssendinger underveis i fotballrunden.

Nå vil NFF, NTF og Fotball Media få prøvd saken juridisk.

Discovery betalte 2,4 milliarder kroner for å vise norsk fotball til 2022.

– Bryter regelverket

I en pressemelding går det frem at NFF, NTF og Fotball Media torsdag har tatt ut stevningen mot TV 2 for det de mener er urettmessig utnyttelse av nyhetsretten til Eliteserien og 1. divisjon.

– TV 2 bryter etter vår oppfatning med et regelverk som i utgangspunktet er ment for å sikre allmennhetens behov for informasjon ved å gi fjernsynsselskap tilgang til å sende korte utdrag fra begivenheter av stor interesse for allmennheten i generelle nyhetssendinger. Ved å avbryte FotballXtra med sportsnyheter en rekke ganger innenfor programflaten er formålet i realiteten å sikre mer innhold og seere til studiosendingen, og dette bryter med norsk fotballs medierettigheter og de eksklusive rettighetene norsk fotball har solgt til Discovery, sier daglig leder i Fotball Media, Knut Kristvang.

Betydelig risiko

TV 2 hevder at de har rett til å vise utdragene som følge av den såkalte nyhetsretten, som gir muligheter til å sende korte utdrag fra begivenheter av stor allmenn interesse.

– Vi er av den oppfatning at vi har brukt materiale fra fotballkampene i tråd med intensjonen bak nyhetsretten og har gjort grundige juridiske vurderinger, sier TV 2-sjef Olav T. Sandnes til NTB torsdag ettermiddag.

– Norges Fotballforbund har ikke villet prøve andre mediers bruk av nyhetsretten tidligere, men vi registrerer at de ønsker det nå. Det er helt greit at retten får behandle dette og trekke opp tydelige grenser, fortsetter han.

NFF, NTF og Fotball Media bestrider at TV 2s handlinger ligger innenfor nyhetsretten.

Fotball Media mener at TV 2s praksis utsetter fotballen for betydelig risiko med hensyn til å forvalte verdiene som medierettighetene representerer.

– TV 2s handlinger gjør det nødvendig å få domstolene til å trekke opp rammene for nyhetsretten, konkretisere hva som er en fornuftig balansering av folkets behov for informasjon, rettighetshavernes og medienes interesser. Vi mener at TV 2s nåværende praksis er en utnyttelse som ligger langt utenfor det nyhetsretten gir grunnlag for. Vi ser blant annet fra andre land at nyhetsretten kun kan brukes som grunnlag for å sende utdrag fra kamper etter at de er ferdigspilt, sier Kristvang.