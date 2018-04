Bare to spillere får mer enn 3 på Molde-børsen

fotball

Den svake innsatsen gjenspeiler seg på spillerbørsen til Romsdals Budstikke. Andreas Linde og Fredrik Brustad er de to eneste spillerne som ikke får 3 poeng.

Andreas Linde 4

Kontroll på et par langskudd og noen enkle utfordringer i feltet. Kunne ikke gjøre noe med Odds scoring, ingen kvalifiserte redninger.

Christoffer Remmer 3

Ble utfordret på fart noen ganger, men løste det stort sett fornuftig. Ikke på plass før 0-1. Et godt innlegg til Håland. Slo bort ballen for ofte.

Stian Gregersen 3

Ny tillit etter god kamp mot Vålerenga sist. Offensive initiativ i starten. Sterk i duellene i perioder. Fikk billig gult kort. Svært variabel pasningsfot.

Vegard Forren 3

Feilpasning ga Odd-sjanse. Kald og elegant i andre situasjoner. Mente han ble snytt for straffe. Ny sleivpasning ga 0-1. Skummelt balltap også etterpå.

Christopher Telo 3

Første kamp i årets eliteserie. Ingen store feil, men også han var passiv før 0-1. Få bidrag offensivt. Tatt av etter en time.

Mathias Normann 3

Noen gode og mange dårlige pasninger. Brukte for mye tid og for mange berøringer. Klarte ikke å være den skapende kraften på midtbanen.

Eirik Hestad 3

Lite involvert fra start. Bommet på gode skuddmuligheter. Ble felt et par ganger i god posisjon. Ikke opp mot sitt beste nivå.

Fredrik Aursnes 3

Tok tak og oppsøkte ballen. Farlig innlegg mot Håland. Traff ikke godt nok med pasningene, og heller ikke med dødballene.

Fredrik Brustad 4

Sterk i lufta. Rask og frekk da han skapte Moldes første sjanse. Flere gode innlegg. Skuslet bort noen innlegg og to gode scoringsmuligheter med hodet.

Erling Håland 3

Gikk i duellene uten å få så mye ut av innsatsen, og til og med unggutten virket slapp i første omgang. Fikk to store sjanser rett etter pause, men bommet på begge.

Thomas Amang 3

Frisk og spenstig åpning. Ville mye, men gjorde for mange feilvalg til at innsatsen ble konstruktiv. Byttet ut i pausen.

Petter Strand 3

Spilte andre omgang for Amang på venstreflanken. Gikk seg bort et par ganger og var ikke effektiv. Et par innlegg..

Ibrahima Wadji 3

Spilte de siste 30 minuttene for Telo. Prøvde mye, fikk til lite. Misbrukte noen situasjoner som kunne skapt store sjanser.

Daniel Chima Chukwu -

Erstattet Normann de siste ti minuttene. Heller ikke han klarte å påvirke sluttspurten til Molde i positiv retning.