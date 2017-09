Bare to land har klart det i fotballhistorien. Lagerbäck tror Norge kan bli det tredje i kveld.

STUTTGART: – Det tror jeg definitivt at vi er.

Lars Lagerbäck svarte kontant da han ble spurt om han virkelig tror det er mulig at Norge kan være gode nok til å vinne mot Tyskland i Stuttgart mandag kveld.

Noe annet ville selvsagt vært veldig dumt av en trener som skal få laget sitt til å tro på nettopp det, men svensken er fullstendig klar over at oppgaven er nesten håpløs.

– Det er jo mulig å få med seg tre poeng og, svarer keeper Rune Almenning Jarstein på spørsmål om hvordan Norge skal få med seg ett poeng hjem.

Skjønt tre poeng har historisk sett faktisk vist seg nesten helt umulig å få med seg når man spiller mot tyskerne i en VM-kvalifiseringskamp.

Den uvirkelige statistikken

Ifølge tall fra FIFA har tyskerne bare tapt to ganger i de 91 kampene de har spilt i forsøkene sine på å kvalifisere seg til verdens største fotballturnering.

England klarte bragden i 2001. Da vant de like godt 5-1, blant etter tre Michael Owen-mål. Portugal på sin side vant 1–0 over tyskerne i 1985.

I alle disse 91 kampene har tyskerne scoret 3,05 mål i snitt, mens de har de sikret seg 2,54 poeng i snitt pr. kamp.

De syv kampene til nå i denne kvalifiseringen har bare foredlet den gode statistikken. Syv seire og 29 mål (to baklengs) har gitt 21 poeng (inkludert 3-0-seier på Ullevaal).

Så er det noe som helst som taler for at Norge skal få med seg poeng eller aller helst tre?

– I de siste kampene har vi tatt små, men viktige steg. Det er ikke mange lag som forventer i det hele tatt forventer å ta poeng borte mot Tyskland. Vi vil gjøre en god opptreden, og da skal det ikke være enkelt for dem å score på oss om vi gjør den jobben vi er fortalt på forhånd, sier Håvard Nordtveit.

Finne frem guttungene

Han har flyttet tilbake til Tyskland etter ett år i den engelske Premier League. Den ferske Hoffenheim-proffen har en oppskrift på hvordan det norske laget bør angripe kampen.

– Vi må fokusere på å slippe skuldrene ned, vi får spille på en fantastisk stadion mot et fantastisk lag. Da slipper vi noen av nervene, og vi kan finne tilbake til barndomsgutten i oss som spilte fotball på løkka og hadde det gøy.

Trener Lars Lagerbäck på sin side har funnet en ørliten svakhet i det tyske laget som det kan være mulig å utnytte. Tyskerne liker å kaste veldig mange menn i angrep.

– Ofte har de åtte spillere foran ballen. Det er en svakhet du kan utnytte i omstillingen, om du er god med ballen.

Han tror det er mulig å straffe dem med «kall det gjerne en enkel måte å angripe på», og han håper på at det også viser seg å være effektivt.

Lagerbäck-effekten

TV 2-ekspert Jesper Mathisen på sin side tror Norge taper med et par mål. Det at tyskerne er så godt som klare for VM og derfor kan rullere litt på laget mener han kan bli formidlende for Norge.

– Men uansett hvem de setter innpå så skal det være klasseforskjell, og det kommer det også til å være. Hvis det hadde vært en boksekamp ville det vært å legge seg i et hjørne og ta imot slag i 11 runder, og så gå for knockout i den tolvte.

Han mener det viktigste for Norge blir å unngå et tap på fire-fem mål.

– Ja, for du merker en liten endring hos folket etter Aserbajdsjan-kampen, og en stor endring hos spillere og støtteapparatet. Blir det et veldig stygt tap så nuller du den litt ut, da blir seieren ikke så lett å bygge videre på. Samtidig ser du at laget har tatt noen gode steg, og det synes jeg du ser på spillerne og. De storkoser seg med å spille med flagget på brystet, sier Mathisen.

Han peker dessuten på en faktor Norge har nå:

– Lars Lagerbäck har vist tidligere at han kan være robust og solid med lag som Norge. Nå får vi se hvor langt han er kommet.

Hør Fjørtoft røpe hemmeligheter fra 90-tallets suksesslandslag, rådene til Hegerberg og NFF og Lagerbäcks prosjekt: