18.000 så nedrykksdramaet i «Fotball Direkte»: – Vi har en jobb å gjøre

fotball

Discoverys direktesendte studiosending kalt «Fotball Direkte» har blitt sendt på Eurosport Player i 28 av 30 runder. På sesongens to siste runder har den gått åpen på Eurosport Norge, der seerne fikk se scoringene fortløpende.

Discovery hadde totalt 41.000 seere på de to åpne sendingene (23.000 seere 16. november og 18.000 seere 26. november).

TV 2, som ikke hadde TV-bilder, hadde 57.000 seere på sine to Fotballxtra-sendinger som gikk samtidig (30.000 og 27.000).

– De tallene har ikke vært all verden, så ærlig må vi være. Det var et nytt konsept, som tidligere har vært vist eksklusivt på Eurosport Player, men som har vært åpen de to siste rundene. Vi ser at vi har en jobb å gjøre, sier Kvam.

– Hva tenker du om deres tall sammenlignet med TV 2 sine?

– FotballXtra er en sterk merkevare, men de fikk god drahjelp med å vise våre bilder på omstridt vis på starten av sesongen, sier Kvam, og tenker på konflikten mellom TV 2, Discovery og Fotball Media på bruk av TV-bilder.

Kvam legger til at totalt så 127.000 de avsluttende minuttene av oppgjøret mellom Aalesund og Strømsgodset.

– Nedrykksdramaet formidlet vi på tre kanaler - gjennom to livekamper og «Fotball Direkte», og totaltallet ble langt over 100 000. Det er vi ikke misfornøyd med. Men 18.000 på «Fotball Direkte» - der er det riktig å si at vi har en jobb å gjøre, sier han.

TV 2-Mathisen fornøyd

– Jeg tror norsk fotball er avhengig av at flere enn rettighetshaver tar norsk fotball seriøst, og det gjør vi i høyeste grad, sier Jesper Mathisen.

Han er fast gjest i TV 2s FotballXtra, der han sitter som ekspert.

– Vi elsker norsk fotball, og det prøver vi å formidle på en morsom og kunnskapsrik måte. Vi tar dette ekstremt seriøst, og kommer godt forberedt til sendingene. Jeg er fornøyd med det vi har levert i år, understreker Mathisen.

Snitt på 100.000 seere

I desember 2015 sikret Discovery seg rettighetene til for Eliteserien og 1.-divisjon fra 2017 til 2022. Prislappen var på vanvittige 2,4 milliarder kroner.

Med visjonen «fotball til folket», la kanalen de største kampene på åpne kanaler. Målet var å doble antall seere per runde.

Snittet per kamp for kanalen landet på i underkant av 100.000 seere. TV 2 hadde 91.000 per åpne kamp i fjor. Da gikk stort sett alle kampene på TV 2 Zebra, og seerne fikk knapt se lag som Rosenborg og Brann gratis. Deres kamper ble i all hovedsak lagt bak betalingsmuren.

– Vi er en helt ny rettighetshaver, og mange av kampene har gått på kanaler som seere av norsk fotball tradisjonelt ikke har hatt så sterkt forhold til. Vi håper kanalene er mer kjent for seerne når vi starter opp igjen i midten av mars, sier Kvam.

Seertall norsk fotball TV 2 (2016): Snitt per åpne kamp: 91.000 Snitt per runde: 184.000 Mest sette kamp: Vålerenga – Lillestrøm, 248.000 seere (TV 2) Minst sette kamp: Start – Bodø/Glimt, 22.000 seere (TV 2 Zebra) FotballXtra de to siste serierundene i 2017: 57.000 seere Discovery (2017): Snitt per kamp: I underkant av 100.000 seere Snitt per runde: 404.000 seere Mest sette kamp: Rosenborg – Brann, 295.000 seere (TV Norge) Minst sette kamp: Vålerenga – Aalesund, 26.000 seere (Eurosport Norge) Fotball Direkte de to siste serierundene i 2017: 41.000 seere

– Langsiktig prosjekt

Discovery er fornøyd med at de har klart å gjøre fotball mer tilgjengelig denne sesongen.

– «Fotball til folket» er et langsiktig prosjekt for oss. Vår sportsredaksjon på svært kort tid blitt nyhetsledende innenfor norsk fotball, både på TV og på våre digitale flater.

– Vår ambisjon er at engasjementet rundt norsk toppfotball skal fortsette å stige. Den jobben vil vi gjøre sammen med fotballen og publikum også de kommende fem årene, og vi er nå godt i gang med planleggingen av 2018, sier Kvam.

Det var Norsk Toppfotball (NTF) og Norges Fotballforbund (NFF) som solgte medierettighetene til Discovery via selskapet Fotball Media.