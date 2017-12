Barcelona ydmyket Real Madrid–Messi slo rekord fra 70-tallet

fotball

REAL MADRID-BARCELONA 0–3

Scoringer av Luis Suárez, Lionel Messi og Aleix Vidal sørget for Barcelona-seier borte mot Real Madrid.

– Vi er fornøyde. Vi vant mot et stort lag, på deres hjemmebane, sier Barcelona-trener Ernesto Valverde, som tok sin første El Clásico-seier lørdag.

Han har ledet Barcelona til en 14 poengs luke ned til Real Madrid etter 17 serierunder. Men Valverde tar ikke gullet på forskudd.

– Vi er fortsatt i første halvdel av sesongen, og mye gjenstår. Jeg vil ikke si noe som helst, alt skal fortsatt avgjøres.

Real Madrids spillere var langt nede hjemmetapet.

– Dette resultatet endrer ikke vårt 2017, men vi begynner 2018 på en mer komplisert måte. Vi er Real Madrid og vi kommer aldri til å slutte å kjempe, sa Real-stopper Raphaël Varane på spørsmål om klubben nå var ute av gullstriden.

– Da vi spilte bra, scoret vi ikke. Det gjorde de. Det var forskjellen. Første omgang var veldig bra, men starten på andre omgang var fatal, fordi vi ikke var like sterke fysisk, fortsatte han.

Zidane: Et tap som gjør vondt

Real-boss Zinédine Zidane forlot Santiago Bernabéu med en vond følelse.

– Den første delen av kampen var jevn. Derfor er dette et tap som gjør vondt. Dette er tungt for oss, fastslo Zidane overfor BeIN TV.

Franskmannen konkluderte med at han ikke kommer til å endre noe som helst – selv om det nå er 14 poeng opp til Barcelona.

– Vi kommer aldri til å gi opp. Nå tar vi ferie og skal nyte tiden sammen med familien, og så kommer vi tilbake. Dette er ikke over.

En som kunne ta juleferie i ekstra godt humør var Lionel Messi.

Han scoret sitt mål nummer 526 for Barcelona i alle turneringer. Dermed går han forbi den tyske spisslegenden Gerd Müller.

Ingen spiller har noensinne klart å score like mange mål for samme klubb i Europas «topp-5-ligaer».

Real Madrid måtte vinne

Hjemmelaget hadde mest press på seg før El Clásico, som ble spilt ved lunsjtider lille julaften for å tekkes det asiatiske TV-markedet.

Avstanden mellom lagene før oppgjøret på Santiago Bernabéu var på hele 11 poeng, med én kamp mer spilt til Barcelona.

Real Madrid, som før sesongen var de flestes favoritter til et nytt trofé, måtte vinne for å ha et realistisk håp om gullkamp i serien.

Kjørte over Barcelona

Real Madrid gikk da også voldsomt til verks mot et litt nølende Barcelona.

Cristiano Ronaldo trodde han hadde sendt hovedstadsslaget i ledelsen etter kun to minutter: Portugiseren headet ballen i mål – men målet ble annullert for offside.

Men Cristiano Ronaldo, som har vært tam gjennom høstsesongen, var «påskrudd» i El Clásico.

32-åringen startet friskt og etter 11 minutter kunne han sendt Real Madrid i ledelsen. Pasningen fra Toni Kroos var strøken. Cristiano Ronaldo var i scoringsposisjon – men bommet på ballen.

Barcelona er kjent som et lag som vil ha ballen. Hele tiden. Det ligger i klubbens DNA.

På Santiago Bernabéu var de ikke i nærheten. Etter halvspilt førsteomgang viste kampstatistikken at det var 62–38 i ballbesittelse i favør Real Madrid.

Det forteller en hel del om åpningen av El Clásico.

Real Madrid hadde overtaket. Men det var smått med sjanser. Og det var målløst.

En tam kamp jevnet seg noe ut, Barcelona-stjernene Lionel Messi og Andrés Iniesta våknet litt til live etter hvert – uten at de glitret i en skuffende førsteomgang.

Nærmest mål var Reals Karim Benzema som headet ballen i stolpen etter innlegg fra Marcelo.

Fantastisk Barcelona-kontring

Etter en skuffende førsteomgang var det store spørsmålet om Messi og Barcelona hadde noe å svare med. Et ekstra gir.

Svaret på det er ja. Men Messi var, for en gangs skyld, ikke involvert da katalanerne på hovedstadsbesøk tok ledelsen.

Ni minutter var spilt av andre omgang da Sergio Busquets startet et vakkert angrep på egen banehalvdel. Han lurte Toni Kroos trill rundt, passet ballen videre til Ivan Rakitic som avanserte og dyttet ballen ut til Sergi Roberto til høyre.

Han fant Luis Suárez – som ganske kontrollert scoret og sendte Barcelona ti 1–0-ledelse. Et nydelig angrep, der Messi måtte finne seg i å være statist.

Barcelona ledet, det gjensto en drøy halvtime av kampen, der og da hadde de 14 poengs forsprang ned til Real Madrid på La Liga-tabellen.

Messi satte ny målrekord

Zinédine Zidane måtte ta grep. Han sendte Isco, Bale og Asensio i angrep i oppvarming.

Men før han rakk å gjøre bytter, hadde Barcelona økt til 2–0.

Suarez og Barcelona fikk kjempesjanser til å score, men bommet på begge. Real Madrid fikk likevel aldri avklart, Paulinho headet ballen mot mål og Daniel Carvajal brukte hånden til å avverge baklengsmål.

Ballen gikk i mål, men dommer José Sanchez dømte straffe.

Der var Messi sikkerheten selv.

Midtveis i andre omgang ledet Barcelona 2–0 mot Real Madrid. Og det attpåtil med én spiller mer på banen resten av kampen.

Det var for øvrig Lionel Messis mål nummer 526 for Barcelona. Dermed gikk han forbi Bayern Münchens Gerd Müller, som endte på 525 mål for den tyske klubben i perioden 1964–1979.

Ingen spiller i en av Europas topp-5-ligaer hadde scoret flere mål for en og samme klubb.

Men Messi slo den rekorden også.

Samme Messi gjorde forarbeidet da Aleix Vidal økte til 3–0 rett før slutt.