Bandasjert Kippe ble Lillestrøms helt i dramatisk cupfinale

fotball

Lillestrøm-Sarpsborg 08 3–2

ULLEVAAL STADION: Lillestrøm vant kongepokalen for sjette gang da de slo Sarpsborg 08 i en intens cupfinale på Ullevaal.

Det var ingenting å si på dramaturgien som utspilte seg foran Hans Majestet og titusener av supportere i gult og svart, blått og hvitt.

Frode Kippe spilte naturligvis en av hovedrollene ute på banen.

Da kampen sto og vippet på 2–1 tidlig i annen omgang steg den nesten to meter langte stopperen til værs og stanget inn et hjørnespark til 3–1 etter 58 minutter.

Da var den 39 år gamle krigerens hode bandasjert og lappet sammen etter at han hadde skallet sammen med Patrick Mortensen i en hodeduell.

Klubblegenden fikk behandling i nesten fem minutter før han var tilbake på banen. Det var andre gang han hadde fått behandling, men det var helt uaktuelt å gi seg.

Tilbake på banen brukte han bare tre minutter på å skalle inn 3–1.

– Jeg er i kjelleren, det var en tung match. Vi har et ungt lag som virkelig kjemper og det er gøy å få være med på dette som 39-åring, sier Kippe til NRK.

Svarte med selvmål

Finalen var imidlertid ikke avgjort, for seks minutter senere satte den sammenlappede nok en gang ballen i mål. Problemet for Kippe var at ballen gikk i feil nett.

Kristoffer Zachariassen fikk tåen på et godt Krepin Diatta-innlegg, men istedenfor å styre ballen på mål traff han Kippe som fortumlet måtte se den gå i mål.

Gul og svart sjokkåpning

Dramatikken speilet godt underholdningsverdien fra først omgang.

Lillestrøm sjokkåpnet og tok ledelsen allerede da ett minutt og 11 sekunder var spilt.

En svak klarering fra Zachariassen traff Erling Knudtzon i magen. Ballen rullet ut til Simen Kind Mikalsen, som traff perfekt og sendte de gule og svarte i ledelsen.

Målet skulle imidlertid aldri vært godkjent, i og med at Mikalsen var i en soleklar offside.

– Det første kvarteret var helt forferdelig. Det er ikke vits å bortforklare. Lillestrøm var veldig tilstede. Vi var ikke tilsted, sa Sarpsborg-trener Geir Bakke på pressekonferansen en drøy halvtime etter kampslutt.

– Vi tok Sarpsborg på senga. Og vi klarte å score to mål, smilte Lillestrøm-trener Arne Erlandsen.

Zachariassen rotet nok en gang da han skulle klarere ti minutter senere. Denne gangen endte ballen opp hos Mats Haakenstad som banket inn 2–0.

Stor trippelsjanse

Da sarpingene kom inn igjen i kampen etter 24 minutter, var Kippe involvert i et mål for første gang i kampen.

Et skudd fra Ole Jørgen Halvorsen skiftet totalt retning da det traff foten til LSK-kapteinen. Ballen rullet til Mortensen, som scoret sikkert.

Like etterpå var det nesten utrolig at det ikke ble 2–2 i en stor trippelsjanse for sarpingene.

De blå og hvite hadde sine sjanser også etter de to Kippe-målene i starten av annen omgang.

For Kippe må dele mye av æren for seieren med keeper Arnold Origi, som vartet opp med to mesterlige redninger mot slutten av kampen. Den siste i det kampen akkurat var gått inn i overtiden.

Begge lag fikk i tillegg en enorm sjanse hver de to siste minuttene, men både Zachariassen og LSKs Ifeanyi Matthew satte ballen utenfor.

Dermed endte det 3–2 til Lillestrøm, men mens resten av LSK-spillerne kan feire hele natta, blir det rolig for matchvinner Kippe.

– Jeg har vært syk i en uke, så jeg har ikke så mye å gå på nå, sier han til NRK.