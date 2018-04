Bakke gjenforent med sin omflakkende midtbanejuvel: – Jeg har vært forelsket siden Molde-tiden

fotball

Sarpsborg 08-Vålerenga 3–0

SARPSBORG STADION: Han er Oslo-gutt og gikk gradene fra juniorfotball til A-laget i Vålerenga.

Da Oslo-laget 2. påskedag møtte Sarpsborg 08, var det Harmeet Singh som var sjefen på midtbanen, men ikke for klubben han snek seg inn på Bislett for å se som liten gutt.

Fotballtilværelsen har vært omflakkende for Furuset-gutten etter at han forlot Vålerenga i 2012.

Det har gått fra storspill, seriegull og europacupfotball med Molde, til veldig lite eller ingen spilletid for Feyenoord, Midtjylland, Wisla Plock og Kalmar.

Nå er han gjenforent med Geir Bakke, som var Molde-trener under Tor Ole Skullerud da Singh var på sitt aller beste.

– Jeg hadde han i Molde og har vært forelsket siden. Jeg liker spilletypen, men han har hatt litt å jobbe med for å komme inn i måten vi spiller på her. Det krever enorme forflytninger over større distanser enn hva han har vært vant til, sier Bakke etter 3-0-seieren over Vålerenga.

Harmeet Singh Født: 12.11.1990 Klubber: Vålerenga, Feyenoord, Molde, Midtjylland, Wisla Plock, Kalmar, Sarpsborg 08 Meritter: Serie- og cupmester med Molde i 2014. 7 landskamper for Norge.

– Må inn i skitten og krigen

Singh ble av hjemmesupporterne kåret til banens beste, det i en rolle som er annerledes enn hva han er vant til fra sine tidligere klubber.

– Han har spilt på lag som er veldig spillende og vært vant til å styre spillet litt mer, nå må han inn i skitten og krigen som alle andre, sier Bakke.

Singh legger ikke skjul på at de mange kilometerne som kreves av en Sarpsborg-spiller er utfordrende, men sier at han trives med det.

– Det er en veldig utviklende og positiv måte å spille på. Det krever veldig mye av deg som person og fotballspiller. Du presser hele tiden, må være på og vinne duellene dine. Som spiller vil du bli så komplett som mulig, og da er det bra å få også den delen av spillet i ryggmargen, sier Singh.

Han roser Bakke for å være en trener som er veldig god «mann til mann» og flink til å fortelle hva som kreves av en spiller.

Fortsatt klubben i hjertet

Singh sier det ble en del samtaler med treneren før han bestemte seg for å forlate Kalmar.

Egentlig var planen å bli i Sverige og kjempe om en plass på laget, selv om det ble lite spilletid mens han var der.

– Hva tenker du om fotballfremtiden, er det viktig å slå seg til ro her nå?

– Jeg krever mye av meg selv og skal gjøre alt jeg kan for å gjøre Sarpsborg så bra som mulig, samtidig som jeg utvikler meg. Det er fokuset nå. Jeg er fortsatt like sulten som da jeg var 14–15 år, jeg setter like høye krav til meg selv og trener mer enn jeg har gjort noen gang.

– Er det spesielt å spille mot Vålerenga?

– Nå er det lenge siden jeg var der, men det er klubben i mitt hjerte. Det er fortsatt mange følelser der og jeg unner dem fortsatt like mye som jeg har gjort før. Det er veldig viktig for Oslo at de gjør det bra. Jeg har mange kompiser der og tror de er i gode hender under Ronny Deila. Det er mye som har endret seg siden jeg var der, men det er fortsatt klubben jeg bryr meg mest om.

Bakke sier Singh er en type som er selvdreven, men har brukt litt tid på «å føle på kroppen hvordan han skal opptre i en sentral midtbanerolle hos oss».

– Han har skjønt at han må opp i kapasitet med tanke på mange hurtige forflytninger. Det har han tatt tak i, mot Vålerenga tror jeg han hadde like mange kilometer som de andre gutta som har vært her noen år, sier Bakke etter Vålerenga-kampen.