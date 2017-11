Bakke etter historisk Sarpsborg-medalje: – Vi er stolte av det vi har oppnådd i år

fotball

(Molde - Sarpsborg 08 2–2):

Sluttminuttene ble en berg-og-dalbane for gjestene på Aker stadion. Scoringene på Color Line stadion i Ålesund gjorde at klubben gikk fra bronse til 4.plass, og omvendt, før sluttresultatet i Ålesund lød 4-3. Dermed endte det med en historisk bronsemedalje for Geir Bakkes menn. Selv beskriver han sluttminuttene som ulidelige.

– Vi går fra 4. plass til bronse, og omvendt flere ganger i løpet av de siste minuttene der. Sånn sett smaker det utrolig godt med bronsemedaljen, sier treneren til Rbnett, like etter å ha mottatt medaljen på sin gamle hjemmebane.

At selve kampen mot Molde ender 2-2, mener treneren er helt greit.

– Resultatet i seg selv er vel fair, sett ut i fra spill og sjanser. 2-2 får være greit, og begge lag virket å være fornøyde med det helt på tampen der, sier han videre om kampen.

Surt at Molde kommer tilbake

Med en solid tomålsledelse og sølvet halvveis i lomma, innrømmer treneren at det likevel er litt surt at Molde klarer å komme tilbake å kapre sølvmedaljen.

– Det er jo litt surt, det er klart. Kanskje kommer vi til å kjenne litt på det i etterkant, men samtidig var vi plutselig nede på 4. plass i sluttminuttene der. Om vi hadde blitt tilbudt en 3. plass og plass i Europa i 2018 før kampen, hadde vi nok sagt ja til det. Så ærlige må vi være med oss selv. Litt surt er det at vi slipper fra oss en tomålsledelse, men vi møter et meget godt fotballag med mange gode spillere. Vi er uansett stolte av det vi har oppnådd i år, forklarer han.

Godset halsende bak

Strømsgodset kom som et skudd utover i sesongen, etter en dårlig sesongstart. Før siste serierunde var Tor Ole Skulleruds lag bare tre poeng bak. Bakke tok det nesten som en selvfølge at Godset ville vinne på Color Line, men sånn ble det ikke.

– Vi visste før kampen at Strømsgodset er i kjempeform og mest sannsynlig ville slå Aalesund på Color Line. Sånn ble det ikke, og en sterk prestasjon av Aalesund er med å hjelpe oss her, sier han.

Cupfinale neste

Sarpsborg 08 slo Vålerenga 3-0 i semifinalen i cupen for litt over to måneder siden. Nå venter Lillestrøm på Ullevaal om nøyaktig en uke. Bakke understreker viktigheten av å nyte det at Sarpsborg er med i toppen av norsk fotball, også inn mot cupfinalen.

– Nå retter vi alt fokus inn mot cupfinalen, og gleder oss naturligvis stort til den kampen. Det er moro å være med der det skjer. Det er jo derfor vi holder på med det her. Vi har vært med på mye artig i år, så nå må vi bare nyte det mens vi har muligheten, sier Bakke humørfylt.