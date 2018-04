Wenger gir seg som Arsenal-manager til sommeren

fotball

Til sommeren er det slutt for Arsène Wenger (68) som Arsenal-trener. Det melder klubben på sin hjemmeside fredag.

– Jeg føler det er på tide å gi seg etter denne sesongen, sier franskmannen.

– Jeg er takknemlig for at jeg har fått æren av å tjenestegjøre klubben i så mange minneverdige år.

Hendelsesrik karrière

68-åringen har hatt en eventyrlig periode i London-klubben. Siden han tok over jobben som manager i 1996, har han blant annet vunnet Premier League tre ganger, og står med syv FA-cuptitler. Han kom også til Champions League-finalen i 2006. Da endte det med tap mot Barcelona.

Selv om Arsenal har vunet tre trofeer de siste fire årene, har det vært mye murring rundt Wenger. Mange har støttet franskmannen, mens flere har vært kritiske og har ment at tiden har vært inne for et skifte. I fjor endte klubben på en skuffende femteplass. Denne sesongen ligger laget på sjetteplass.

Takkes av eierne

– Jeg vil takke trenerapparatet, spillerne, ledelsen og supporterne som gjør denne klubben så spesiell, sier Wenger.

London-laget er i semifinalen i Europaligaen, der de møter den spanske storklubben Atlético Madrid i den første av to semifinaler torsdag i London.

– Dette er en av de vanskeligste dagene vi noensinne har hatt i idretten. En av hovedgrunnene til at jeg involverte meg i Arsenal var på grunn av det Arsene hadde gjort med klubben både på og utenfor banen. Hans stabilitet over en så lang periode på det høyeste nivået vil aldri bli matchet, sier Arsenal-sjef Stan Kroenke.

