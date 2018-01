Arsenal rotet bort seieren – nå er de i trøbbel

fotball

Bournemouth 2–1 Arsenal

Bournemouth slo Arsenal for første gang i historien da de lørdag vant 2–1 i Premier League.

– Dette er fantastisk. Jeg visste ikke at det var klubbens første seier mot Arsenal. Vi trengte å få hjemmeformen vår tilbake på sporet, og det klarte vi i dag. Det gir oss et utrolig løft, sier Bournemouths Callum Wilson, ifølge BBC.

– En stor seier for oss. Det var en jevn match, men vi kom tilbake fra 0–1 og snudde til seier. Det viser hvor høy moralen er i laget, sa Bournemouth-manager Eddie Howe.

Arsenals store stjerne, den chilenske angriperen Alexis Sánchez, var ikke med i troppen mot Bournemouth, noe som setter fyr i ryktene om at en overgang bort fra «The Gunners» er nært forestående. Og et skadeskutt Arsenal fikk det tungt mot Bournemouth, selv om bortelaget styrte det meste av spillet første omgang.

Tverrliggertreff

Det nærmeste gjestene kom i den første omgangen var et skudd i tverrliggeren fra Ainsley Maitland-Niles og et sleivtreff fra Danny Welbeck under press alene med keeper. Hjemmelaget var nær ved å score ved Adam Smiths skudd like utenfor i starten av kampen, samt et skudd fra Simon Francis som ble blokkert. I tillegg ble trolig Bournemouth snytt for straffe da Alex Iwobi handset i feltet etter et frispark kort tid før pause.

Arsenal-manager Arsène Wenger, som sonet sin tredje og siste kamp i denne omgang på tribunen, fikk se Arsenal ta ledelsen tidlig i annen omgang. Sju minutter av omgangen var spilt da Iwobi spilte Héctor Bellerín fri og alene med keeper. Avslutningen gikk via hånden til Bournemouth-keeper Asmir Begovic, i bakken og i mål.

Så bestemte Bournemouth seg for å sette inn ett nytt gir, og da ble det tungt for gjestene.

Callum Wilson satte inn utligningen med 20 minutter igjen å spille. Bournemouth kom stormende opp på høyresiden, og Ryan Fraser la et perfekt innlegg som Wilson ekspederte i nettet.

Kun fire minutter senere hamret Jordon Ibe inn sitt første mål for sesongen og sendte hjemmelaget opp i føringen. Wilson mottok en lang ball i Arsenals sekstenmeter, la ballen tilbake til Ibe som dunket ballen under den tsjekkiske keeperen og i mål.

Historisk

Arsenal forsøkte å komme tilbake i kampen, men hjemmelaget lot ikke gjestene slippe til. Dermed fortsetter den skrekkelige bortestatistikken for klubben som kun har vunnet tre av tolv bortekamper denne sesongen. Fem av de kampene har endt med tap.

Da dommer Kevin Friend blåste av kampen var det klart at Bournemouth for første gang i klubbens historie hadde slått Arsenal.

– Det er veldig frustrerende, sa Wenger til BBC etter kampen, og la til at målene muligens kom etter feil fra Arsenal-spillerne.

– Hvis du ser på det andre målet gjorde vi mange feil, og det fikk vi svi for, sa han.

Arsenal ligger fortsatt på sjetteplass på tabellen med 39 poeng, men avstanden opp til Tottenham på plassen foran er nå fem poeng. Bournemouth er nå oppe i 24 poeng, og seieren førte laget opp på 13.-plass.

Neste runde tar Arsenal mot Crystal Palace, mens Bournemouth reiser til London for å møte West Ham.