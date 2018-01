Arsenal-legenden om Berget: – Han er en fighter og en leder

fotball

MOLDE (Rbnett): Jo Inge Berget er klar for New York City. Der ønskes han hjertelig velkommen av den tidligere Arsenal-stjernen Patrick Vieira, som trener MLS-klubben.

– Jo er en spiller med god erfaring i Europa og han er en spiller som kan spille I mange ulike posisjoner, på vingen, som nummer 9 eller som nummer 10. Vi har fått en ny kvalitetsspiller med allsidighet, med en arbeidsmoral på banen som er svært viktig for oss, sier Vieira til klubbens hjemmeside.

Hylles av sin nye trener

– Det jeg liker med ham, er hans konkurranseevne. Han er en fighter, han jobber hardt og han er en leder i måten han spiller på. Han kommer til New York med en vinnende mentalitet, og han har erfaring fra å vinne trofeer i Sverige og han er en som vil utfordre alle de andre spillerne i troppen til å være på sitt beste, sier Vieira.

Berget er Bosman-spiller etter at kontrakten med Malmö gikk ut ved nyttår. Molde skal være blant klubbene som har henvendt seg til angriperen, men USA har lenge vært en drøm for 27-åringen.

Welcome to the Club, Jo Inge Berget 🇳🇴 #NYCFC



READ ➡️ https://t.co/VrLWPKZ0Zh pic.twitter.com/k2lADGYilF — New York City FC (@NYCFC) January 19, 2018

– En enkel avgjørelse

– Jeg er veldig fornøyd, og ser virkelig frem til å komme til New York og å spille i MLS for et av de beste lagene. Forhåpentlig kan vi vinne troféer denne sesongen. Når New York vil ha deg, så er det en stor sak. Det er en fin by, og en god klubb. For meg og familien var det en enkel avgjørelse til slutt, sier Berget til klubbens hjemmeside.

Blant de nye lagkameratene i New York er også en svenske han kjenner godt, nemlig Anton Timmerholm - som Berget spilte sammen med under Åge Hareide i Malmö.