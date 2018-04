Arsenal imponerte få, men tok solid hjemmeseier

fotball

ARSENAL - STOKE CITY 3–0

Pierre-Emerick Aubameyang scoret to mål da Arsenal kom tilbake på seierssporet i Premier League med 3-0 mot bunnlaget Stoke søndag.

Nedrykkstruede Stoke har én fattig borteseier denne sesongen, og måtte se langt etter nummer to etter at Arsenal først åpnet scoringene i London.

Etter 75 målløse minutter pekte Craig Pawson på straffemerket etter at Mesut Özil gikk ned i duell med Bruno Martins Indi. Reprisene viste at Indi var på ballen, men dommeren var ikke i tvil. Pierre-Emerick Aubameyang sendte Jack Butland den ene veien, ballen den andre, og ordnet ledelse.

– Jeg følte at jeg var under press (etter å ha bommet på straffe mot Manchester City), men jeg bare tenkte at jeg måtte score og at jeg måtte konsentrere meg, sa Aubameyang til Sky Sports.

Drøye ti minutter senere kom scoring nummer to for den tidligere Dortmund-spissen. 28-åringen fikk stå helt alene i feltet på en corner og banket en stuss i nettet.

– Det var ikke enkelt. Det er aldri enkelt etter en landslagspause. Vi gjorde en god jobb, sa Aubameyang.

To minutter før full tid fullførte Alexandre Lacazette scoringene for Arsenal. Franskmannen ble selv dyttet over ende av Badou innenfor 16-meteren, før han kopierte scoringen til Aubameyang fra straffemerket til 3-0.

Satser på europaliga

Arsène Wenger gjorde hele sju endringer på laget som slo Watford 3-0 i forrige ligakamp for tre uker siden. I Premier League har ikke Arsenal mye annet enn æren å spille for. London-laget ligger fastlåst på sjetteplass med 51 poeng. Kampen om å greie topp fire er for lengst tapt.

I stedet er det europaligaen som på mange måter er Arsenals livbøye. En finaleseier der vil ta Wengers menn tilbake til mesterligaen til høsten. Torsdag venter overkommelig motstand i form av russiske CSKA Moskva. Den første kvartfinalekampen går i London.

Stoke ligger tynt an. Etter snart ti år i Premier League kan det være slutt om Paul Lamberts menn ikke får fart på poengsankingen. Med seks kamper igjen ligger Stoke under nedrykksstreken med 27 poeng. Det skiller tre poeng opp til Crystal Palace på trygg grunn.

Tung start

Stoke kom klart best i gang i Nord-London. Etter bare fire minutter siktet Xherdan Shaqiri mot det lengste hjørnet, men skuddet gikk et par centimeter utenfor. Med ørlite mer presisjon ville det stått 1-0 til gjestene.

Skremmeskuddet så ikke ut til å vekke Arsenal-spillerne nevneverdig. De fortsatte å gå på en rekke balltap, og spillet frustrerte et utålmodig hjemmepublikum.

Nærmest scoring i første omgang var Aaron Ramsey etter 23 minutter. Waliseren traff tverrliggeren fra skrått hold da han dunket til på en svak utboksing fra Stoke-keeper Jack Butland.

Det løsnet imidlertid i andre omgang, og begge lag skaffet seg flere større sjanser, men det var Arsenal som til slutt fikk uttelling.

