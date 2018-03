Arsenal-helten hudflettes for å ha lurt den svenske dommeren

fotball

ARSENAL - AC MILAN 3–1 (5–1 sammenlagt)

Arsenal imponerte på bortebane i Milano og tok med seg en 2–0-seier hjem fra den første kampen i europaligaens åttedelsfinale. Dersom italienerne skulle ha en mulighet til avansement, måtte Milan score minst to mål i returoppgjøret i London torsdag kveld.

Bortelaget dominerte mye av det som skjedde før pause, og det var ikke ufortjent da Hakan Çalhanoğlu sendte Milan i ledelsen på et knallhardt langskudd ti minutter før pause.

Bare tre minutter etterpå kom hjemmelagets respons - på svært kontroversielt vis.

Danny Welbeck falt inne i feltet etter å ha fått en berøring av Milan-back Ricardo Rodríguez. Den svenske dommeren Jonas Eriksson dømte straffe, tilsynelatende etter å ha fått assistanse av den ekstra assistentdommeren som sto noen få meter unna situasjonen, like ved dødlinjen.

Milan-spillerne protesterte voldsomt mot avgjørelsen, men det svenske dommerteamet var sikre i sin sak.

Welbeck var kald og rolig fra elleve meter og satte inn det viktige utligningsmålet seks minutter før pause.

Reaksjonen var kraftige fra eksperter på TV og i sosiale medier.

- En aldri så liten skandale. Det er knapt nok kontakt, og det skulle selvfølgelig aldri ha vært et straffespark, kommenterte tidligere landslagskeeper Thomas Myhre på sendingen til MAX.

- Det er helt, helt tullete. Han svensken (asistentdommeren) som står ved linja, må bare melde seg ut. Og Welbeck har meldt seg kraftig ut av alt som heter fair play, la ekspert Bengt Eriksen til.

- Pinlig og flaut av Welbeck, og minst like flaut av dommeren som står én meter unna. Det hjelper ikke med flere dommere rundt banen hvis de skal fortsette å bomme på slike avgjørelser, skriver fotballekspert Jesper Mathisen på Twitter.

– Det er en ulykkelig situasjon for det svenske dommerteamet, sa den mangeårige svenske landslagsspilleren Kim Källström ifølge Aftonbladet.

– Det føles veldig, veldig billig, sa hans tidligere landslagskollega Anders Svensson, ifølge Expressen.

Arsenal-manager Arsène Wenger ville ikke konkludere da han snakket med pressen etter kampen.

– Når jeg ser straffen, skal jeg gi deg et ærlig svar, sa Wenger til BT Sport på spørsmål om Welbeck filmet.

– Det var bra å se responsen fra laget etter at vi havnet under. Jeg vil ikke beskylde Welbeck for å filme før jeg har sett episoden på nytt, la han til.

Milan-trener Gennaro Gattuso var forståelsesfull, skriver Telegraph-journalist Sam Wallace på Twitter.

– Han (Welbeck) er en angrepsspiller, han må gjøre det han gjør. Vi kan ikke bruke det som en referanse for all engelsk fotball. Det er mye fair play her. Da jeg spilte selv prøvde jeg dra fordel av situasjoner, sier den tidligere midtbaneterrieren.

Arsenal avgjorde

Milan fikk enkelte store muligheter etter pause, men drømmen om avansement ble knust 20 minutter før slutt. Granit Xhaka skjøt fra langt hold og Milan-keeper Gianluigi Donnarumma klarte på klønete vis å fomle ballen over målstreken.

Snaue fem minutter før slutt satte Welbeck den siste spikeren i Milan-kisten da han headet inn 3–1 fra kort hold. Dermed var avansementet sikret for Arsenal og manager Arsène Wenger i det som hittil har vært en skuffende sesong.

Det ser tungt ut å skulle sikre en Champions League-plass gjennom Premier League-plasseringen, men muligheten er realistisk gjennom å vinne Europa League, noe Manchester United klarte i fjor.