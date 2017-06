Argentinsk fotballspiller stakk motstanderlagets spillere med en nål

En argentinsk fotballspiller brukte en nål for å terge motspillere under en cupkamp. Juan Otero ble stukket flere ganger.

Det oppsiktsvekkende skjedde i cupen i Argentina mellom Sport Pacifico og Estudiantes søndag. Federico Allende spiller for Pacifico, som holder til godt nede i ligasystemet.

I et radiointervju et par dager etterpå skrøt Allende av at han brukte nålen under kampen. – Vi er sjokkert. Dette har ødelagt alt det gode laget gjorde, sier klubbpresident Hector Moncada ifølge BBC.

Pacifico overrasket stort, vant 3–2 og slo ut toppserielaget Estudiantes på bortebane. Det var en stor sensasjon.

– Du må bruke skitne tricks for å slå lag som Estudiantes, så jeg "piercet" spissene deres flere ganger med en nål, sa Allende til Vorterix Radio.

– Vi vet at toppspillerne ikke liker kontakt. De liker ikke at vi haler ut tiden eller spiller stygt. Så dette var måten å gjøre det på. Fotball er for de lure, fortsatte Allende.

Estudiantes-spiss Juan Otero sier han ble stukket flere ganger.

Det argentinske fotballforbundet har startet etterforskning av saken. Allende kan vente seg både utelukkelse og bot.