Åpningskampen i eliteserien i fare for å bli utsatt: – Ja, det er dramatisk

Det er Tidens Krav som skriver om saken onsdag (krever abonnement). En konkurs av bedriften Lønnheim Stål AS har skapt store problemer for leveransen av stål til KBKs nye tribunetak.

Til avisa sier daglig leder i hovedentreprenøren Strand & Stubø, Helge Strand, at konkursen gir store utfordringer for dem.

– Det eneste som er sikkert per i dag er at vi blir forsinket, men målet er fortsatt å være ferdig til 1. april, sier han til Tidens Krav.

– Vi er i dialog med fem andre leverandører av stål. Men vi har dårlig tid. Og prisen spiller selvsagt også inn her, sier Strand videre.

– Dramatisk

KBK skal ta imot MFK til årets første eliteseriekamp på Kristiansund stadion 1. april. I ytterste konsekvens kan åpningskampen bli nødt til å bli utsatt.

– Foreløpig vil jeg ikke rope ulv, ulv, men ja, dette er dramatisk, sier prosjektleder Øivind Holten til Tidens Krav og legger til at de vet mer om noen dager.

Anleggssjef i Norges Fotballforbund, Ole Myrhvold, håper saken vil løse seg uten store problemer. Han forteller til avisa at kampen vil bli utsatt om ikke anlegget blir klart til seriestart, og at det ikke er et alternativ å spille kampen i Molde.