Åge Hareide om Danmarks ekstreme forvandling: – Ante ikke at det var så ille

fotball

– Jeg ante ikke at landslaget var så nervøst og engstelig for å spille kamper, sier Åge Hareide i et større intervju med den danske avisen Ekstra Bladet.

I intervjuet snakker Hareide om forvandlingen som har skjedd med Danmarks fotballherrer. Under Hareides ledelse ble Danmark klare for neste års VM-sluttspill i Russland, og danskene har fått et skikkelig løft etter at nordmannen tok over etter Morten Olsen.

Hareide forteller at han var til stede da Sverige slo Danmark i EM-playoffen i Parken i november 2015.

– Da jeg gikk var den danske fansen helt apatisk, og det er den verste tilstanden. Da er det bedre om man er sint eller skuffet. Men de var helt stille og gikk med bøyde hoder, sier Hareide.

Blindgate

Den tidligere landslagssjefen for Norge så med en gang at det var mye som måtte gjenreises. Både med tanke på spillestil og engasjement. Hareide presiserer at han har stor respekt for sin forgjenger Morten Olsen. Men:

– I hans to siste år kom laget inn i en blindgate hvor de ikke scoret mål og der folk syntes at de spilte kjedelig fotball, sier Hareide.

Åge Hareide FØDT: 23. september 1953 (64 år) JOBB: Landslagssjef for Danmarks fotballherrer KLUBBER SOM SPILLER: Hødd, Molde, Manchester City, Norwich KLUBBER SOM TRENER: Molde, Helsingborg, Brøndby, Rosenborg, Norges landslag, Örgryte, Viking, Malmö AKTUELL: Overtok Danmarks landslag i desember 2015. Sikret VM-plass via playoff mot Irland.

Han debuterte som dansk landslagssjef med 2-1-seier over Island i en privatkamp i mars 2016. Den første store ilddåpen kom i første kamp i VM-kvalifiseringen i september. Da ble det en knepen 1-0-seier mot Armenia. Hareide var overrasket over det han så.

– Jeg ante ikke at landslaget var så nervøst og engstelig for å spille kamper. Mot Armenia i Parken var det kun 16.000 tilskuere. Det var halvtomt, og jeg kunne merke på spillerne at de var engstelige for resultatet, sier Hareide til Ekstra Bladet.

Frihet under ansvar

Hareide la om formasjon og spillestil. Danskene skulle spille «overfallsfotball» med mer fysikk og en direkte stil. Litt mer primitiv fotball, slik danskene har likt å kalle den norske spillestilen.

– Det ville ha vært en sårbar situasjon hvis det ikke hadde lyktes, sier Hareide nå.

Den danske avisen bemerker at det er blitt en mer avslappet stil blant spillerne etter at Hareide tok over. Nordmannen tillater mer enn Morten Olsen.

– De får friheten, men hvis de ikke tar ansvaret så spiller de aldri for meg igjen, sier Hareide.

– Man skal huske at det er unge gutter som må få ut gleden. De skal få være glade, men de må ikke gå over grensen, påpeker Åge Hareide.