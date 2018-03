Åge Hareide mener Danmark har en av verdens beste

fotball

Danmark landslagssjef Åge Hareide mener at den danske storspilleren Christian Eriksen snart er klar for større oppgaver enn de som finnes i Tottenham.

Christian Eriksen er i full gang med nok en sterk sesong. Ved siden å ha hatt en nøkkelrolle i Danmarks VM-kvalifisering i fjor høst, har han også til tider sprudlet offensivt på Tottenham-laget.

Derfor mener Hareide at Eriksen har nivået til de spanske storklubbene Real Madrid og Barcelona.

– Han er klar for å ta et skritt videre. Jeg tror at han er en type som kan tilpasse seg hva som helst. Gi ham ball og ballen vil snakke til ham uansett hvor han er. Christian er en type som bare blir bedre av å omgås gode fotballspillere, sier Åge Hareide som har samlet sin landslagstropp foran landskampene mot Panama og Chile i den danske hovedstaden.

– Når man ser på spillere sentralt på Real Madrid og Barcelona, så er det ingen av dem som er bedre enn Christian, sier nordmannen og kommer også med denne sammenligningen.

– Luka Modric kom fra Tottenham til Real Madrid, og han var ikke så god som Christian er, sier landslagssjefen.

Hareide kan derimot forstå hvorfor Eriksen blir værende i Tottenham som holder fjerdeplassen i Premier League.

– Han har hatt en fantastisk fin utvikling under Mauricio Pochettino i Tottenham. Det er et lag som spiller meget flott fotball, og som vi er inspirert av. Nå får dessuten Tottenham nytt stadion, så hvorfor skulle han ikke fortsette i London, spør Hareide.

Fremtid i Tottenham

Selv virker Christian Eriksen ikke å ha det så veldig travelt med å finne seg en ny potensielt større arbeidsgiver.

– For å være helt ærlig tenker jeg ikke på noe klubbskifte. Man har sine drømmer, men hva er realistisk og kommer til å skje? Det ser man først når tilbudet ligger på bordet. Akkurat nå er de fleste fornøyde med å være i Tottenham, og det er jeg også, sier Eriksen.

Han legger derimot ikke skjul på at han gjerne skulle vært i en klubb hvor man er med og kjemper om de største titlene. Tottenham klarte ikke å ta seg videre til kvartfinalen i årets mesterliga og røk ut for Juventus.

26 år gamle Eriksen har spilt i Tottenham siden sommeren 2013.

