Åge Hareide hylles, selv om han stakk etter åtte måneder: «Han er kreativ og krevende».

fotball

– Det vil være litt av en bragd for Åge dersom han nå fører Danmark til fotball-VM, sier Aukra-ordfører Bernhard Riksfjord.

– Dette er spennende. Det er Åge vel unt hvis han klarer dette, sier Ivar Helge Hollen, tidligere styreleder i Aukra Næringsforum.

I mai 2013 kom meldingen om at Åge Hareide var ansatt som daglig leder i Aukra Næringsforum. Hareide var blitt fotballpensjonist.

– Fotballen er definitivt lagt på hylla, uttalte Hareide etter en lang og begivenhetsrik karriere.

Men det ble en kort pause. Åtte måneder senere ble Hareide ansatt som trener i Malmö, som han ledet til seriegull og Champions League. Så kom henvendelsen fra det danske fotballforbundet om jobben som landslagssjef.

– Jeg var nokså bestemt den gangen, men fikk første tegn på alvorlige abstinenser under cupfinalen mellom Molde og Rosenborg. Omgivelsene, fansen og rammen rundt viktige kamper gjorde at jeg kjente at jeg savnet det, forklarte Hareide da han vendte tilbake.

– Åge kjenner jeg godt

Tirsdag kveld kan Hareide føre Danmark til VM-sluttspillet når Irland er playoffmotstander i Dublin.

– Åge kjenner jeg godt, sier Bernhard Riksfjord, mangeårig ordfører i den styrtrike gasskommunen Aukra på kysten av Romsdal.

Riksfjord har også bakgrunn som fotballdommer og kretsleder, for å nevne noe, og har derfor møtt Hareide i mange sammenhenger.

– Jeg dømte ham (Åge) noen ganger da han spilte for Molde. Det er mange gode historier der. Før en kamp sa Åge til meg at «OK, Bernhard, når jeg roper «frispark», så dømmer du frispark», forteller Aukra-ordføreren og ler.

Aukra kommune har rundt 3600 innbyggere, og er mest kjent for ilandføringen av gass fra Ormen Lange-feltet.

Hareide var 59 år gammel da han i 2013 ble leder for Aukra Næringsforum, og som styremedlem var Riksfjord med på å ansette den mangeårige fotballtreneren.

– Hele Norge heier på Danmark

– Da Åge søkte, så vi på ham som en stor ressurs. Han har mye karisma og positivitet, han er kreativ og krevende. Nå ble det et kortvarig opphold for ham i Aukra Næringsforum, så han fikk ikke tid til å sette skikkelig fotavtrykk, sier Riksfjord.

– Hva tenker du om at han forsvant tilbake til fotballen så fort?

– Fotballen er jo et sirkus, så jeg forsto ham veldig godt da han fikk muligheten i Malmö. Alle her synes det er stas om han nå leder Danmark til VM. Jeg tror hele Norge heier på Danmark og Åge.

– Hva vil du si er Hareides store styrker?

– Han er en offensiv og positiv person som stort sett har lyktes. Han er samlende og får med seg folk. Og han får ut det beste av folk, skryter Aukra-ordføreren.

– Ble ikke sure

Ivar Helge Hollen var styreleder i Aukra Næringsforum da Hareide ble ansatt der i 2013. Han hevder at han overhodet ikke ble sur da Hareide sa opp etter så kort tid.

– Da han fikk muligheten i Malmö, tenkte jeg «yes, for en mulighet!». Jeg heier frem slike som tar sjanser som dette. Vi kunne ikke sette oss ned og bli sure, sier Hollen.

– Vi skulle jo selvsagt hatt Åge med oss videre, for vi lærte mye av ham. På de månedene han var der fikk han faktisk gjort utrolig mye. Han sparket i gang flere ting og hadde planene klare. Åge er god på systematikk og planlegging, og han har mye energi, sier Hollen.

Tirsdag kveld er Aukra-folket enige: Åge Hareide fortjener sitt første VM-sluttspill noensinne. Han klarte det aldri med Norge, men er altså én kamp unna med Danmark. Første kampen endte 0-0.