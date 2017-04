Molde tester keeper fra Senegal

MOLDE: Denne uka trener senegalesiske Serigne Mbor Mbaye med Molde. Den 21 år gamle målvakten var KBK-spiller i både 2015 og 2016, men fikk ikke fornyet kontrakt etter fjorårssesongen. Han fikk heller ikke spilletid i 1. divisjon under sin periode på Nordmøre.

Våren 2016 var han i belgiske Eupen, uten å få spilletid der heller. Totalt ble det 14 kamper fra benken for KBK

– Han var i KBK i fjor, og nå var det en fin periode hvor han kunne komme å trene med oss noen dager. Så får vi se på ham, samtidig som han viser seg fram, sier Ole Gunnar Solskjær om målvakten.

Spilte for MFK i fjor

Mbaye har faktisk allerede spilt kamp for MFK. Da KBK og MFK møttes til treningskamp i fjor sommer, spilte Mbaye første omgang for KBK og andre omgang for MFK.

Molde har vært på utkikk etter ny keeper helt siden Ethan Horvath forlot klubben etter fjorårssesongen – dog uten hell. Solskjær innrømmer at de fortsatt er på utkikk etter en som kan utfordre Andreas Linde mellom stengene.

– Vi har to keepere nå. Andreas har begynt veldig bra, og kommer bare til å bli bedre etter hvert. Men vi ser jo etter noe til sommeren om Neydson (da Silva) skal spille i for eksempel 1. divisjon, noe han kanskje bør gjøre. Det er han klar for, mener Solskjær.