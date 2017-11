Knust etter Aafk-nedrykket: – Jeg har det bare vondt

fotball

(Sogndal - Vålerenga 5–2) (Aalesund - Strømsgodset 4–3)

Til slutt ble det oransje tårer etter et av norsk fotballs mest dramatiske serieavslutninger.

Tjue minutter før slutt lå Aalesund an til å få kvalifiseringsplass mot Ranheim da de ledet 2–1 mot Strømsgodset, mens Christian Grindheim akkurat hadde utliknet for Vålerenga i Sogndal.

Så sikret Taijo Teniste - høyrebacken fra Estland - seg et navn for historiebøkene i Sogndal da han banket inn 3–2 i nærmeste hjørne like etter. Da var de hvite og svarte fra Sogn over Aalesund på innbyrdes oppgjør (!) etter lik poengsum og helt lik målforskjell.

Til slutt eksploderte det med 5–2 i Sogndal og to Godset-scoringer i Ålesund. Scoringene sendte Aalesund bare lenger og lenger ned mot 1.divisjon. Både Tenistes 3–2-scoring og Martin Ramslands 4–2-scoring like etter var spillernes første mål i Eliteserien.

– Jeg vet ikke hvor mange kamper jeg har spilt uten scoring, men det var deilig å få den. I pausen ledet vi og vi ble enige om å holde sammen, være offensive og ikke bli for baktunge, sier Ramsland til Eurosport.

– Det var viktig å vinne, men de viktige kampene kommer nå, supplerte Teniste til samme kanal.

Riise vil ikke snakke om fremtiden

For selv om Sogndal gikk seirende ut av kveldens nedrykksdrama, venter kvalifiseringskamp hjemme mot Ranheim allerede på onsdag, med retur i Trondheim lørdag.

Trener Eirik Bakke var klar foran spillerne etter kampen. Dette er ikke over. Men for et lag lenger nord i vestlandet er det over allerede nå.

– Jeg har det bare vondt. Vondt inni meg for at det ender sånn. Man får som man fortjener. Gutta skal være stolt over det de presterer. Starten av sesongen var en gedigen opptur, høsten har vært en gedigen nedtur, så har vi samlet oss i høst. Gutta skal ha æren og være stolt over det de gjør i dag, sier Aafk-trener Trond Fredriksen til Eurosport, tydelig preget.

Det var også kaptein Bjørn Helge Riise, som gikk av med skade tidlig i søndagens drama. Han nektet å svare på om nedrykket bør få konsekvenser og ville ikke svare på om han fortsetter som fotballspiller.

For Riise var det bare nuet som gjaldt. Og nuet var ikke godt for Aafk-kapteinen.

– Vi skal ikke legge skjul på at vi ikke har vært godt nok. Det har resultert at vi må spille 1.divisjon. Det er tøft, sier Riise til Eurosport.

– Nå skal jeg svelge dette og se hvor lang tid det tar. Få kroppen i orden og se hva ståa blir. Jeg vet ikke hva jeg skal si, det er vanskelig å holde maska, fortsetter han.

Superjevnt før start

Klubben som aldri har rykket ned siden de for første gang berget plassen i 2007, er nå nede. Etter en av de mest dramatiske nedrykkskampene i norsk fotball.

Utgangspunktet før runden var nemlig slik:

Aalesund og Sogndal hadde begge 29 poeng.

Begge hadde sluppet inn 13 mål mer enn de hadde scoret.

Aafk hadde scoret 34, mot Sogndals 33. Det gjorde at Aalesund lå på kvalifiseringsplass, med Sogndal på direkte nedrykk.

Det måtte bli en av dem to. En av dem måtte ned i kveld.. Hvis begge endte på helt lik målforskjell, ville Sogndal få kvalik på innbyrdes oppgjør (!) som første lag i historien. Sogndal slo Aafk 1–0 i begge oppgjørene denne sesongen.

Vålerenga i karusell

Sogndal måtte dermed ut og score fra start og hadde Vålerenga på besøk. Med unntak av en litt høyere tabellposisjon hadde hovedstadslaget lite annet enn hevn fra kvalifiseringstapet mot Sogndal i 2000 å spille for. Det var tydelig da Gilbert Koomson holdt lekestue med Daniel Berntsen ute på høyresiden. Innlegget landet på hodet til Stanisa Mandic som knuste Robert Lundström i lufta. VIF-keeper Adam Larsen Kwarasaey måtte gi retur og den var Ola Martin Rindarøy hissigst på.

Tre avgjørende dueller vunnet og 1-0 til Sogndal etter fire minutter og 42 sekunder.

Den beskjeden mottok Aalesund med gru, men Trond Fredriksens menn skulle ikke være lenge under vannet. Motstander Strømsgodset kom til Sunnmøre med åtte seiere på rad, men ble henvist til statister av elleve spillere med kniven på strupen.

Sondre Fet hadde akkurat misbrukt en god mulighet for Aalesund da han utfordret Jakob Glesnes etter elleve minutter. Ballen ble taklet ut til i returrommet, der en feilvendt Mos fikk plukket opp og satt ballen i mål. Aalesund var tilbake på kvalifiseringsplass.

Kapteinen ute

Tolv minutter senere kom det gode nyheter til Ålesund fra Sogndal, da Henrik Kjelsrud Johansen bredsidet inn et flott innlegg fra Lundström og utliknet for Vålerenga. Plutselig var Aalesund to mål foran etter 23 minutter og det kunne vært tre også: Godset-keeper Espen Bugge Pettersen fikk akkurat fistet unna en Aalesund-dødball etter at fyrtårnet Thanasis Papazoglou fikk hodet på ballen etter en corner.

Å fått 2-0 der hadde vært godt for Aalesund, som måtte se kaptein Bjørn Helge Riise forlate banen med skade like etter. Aron Elís Thrándarson erstattet midtbaneprofilen, mens Fredrik Carlsen overtok kapteinsbindet.

Det tok ikke lang tid før kampen endret karakter. Andreas Lie fikk akkurat berget et skudd fra Eirik Ulland Andersen etter 32 minutter, men syv minutter senere smalt det. Tokmac Nguen kom ned til dødlinja og fikk slått en 45-graders pasning i retning Bassel Jradi. Godset-kometen pakket ballen i gavepapir, fant et fint kort, skrev "Til Sogndal. Fra Strømsgodset" og banket inn utlikningen for bronsejagende Godset.

Aafk drøyet i pausen

Men enda viktigere: Sogndal luktet på kvalik igjen. Og beskjeden hadde knapt rukket å nå nabofylket før Koomson igjen gjorde Vålerengas venstreside kvalm. Ivan Näsberg skulle kanskje hatt et frispark med en dytt i ryggen, men da Koomson slapp unna med det var ikke Eirik Birkelund vond å be inne i feltet. Han banket inn 2-1 og sendte Aalesund ned på nedrykk sekunder før man tok pause i Sogndal.

Den pausen varte - strategisk nok - ett minutt lenger i Ålesund, der hjemmelaget tok kommandoen fra start etter hvilen. Edwin Gyasi var nær å skru inn ledermålet seks minutter sidebytte da han fyrte av fra hjørnet av 16-meteren. Den gikk utenfor, men jubelen ble ikke utsatt så lenge.

Tre minutter senere ble han nemlig spilt fri av innbytter Thrandarson og iskaldt satte han inn 2-1 bak Bugge Pettersen. For fjerde gang siden avspark hadde vestlandsklubbene byttet på å ligge i rødt på tabellen!

Grindheim avsluttet med mål

Like etter kunne Nguen sendt Aalesund ned på nedrykk igjen, men Lie var våken og reddet på streken.

Halvveis ut i andre omgang kunne Sogndal gjort noe med tilstanden på egenhånd. Laget vant innkast høyt i banen da Eirik Bakke varslet krig med et offensivt bytte med 195 centimeter lange Reiss Greenidge og offensivt anlagte Bendik Bye. Det lange innkastet endte derimot hos Martin Ramsland som med ryggen mot mål fikk vippet ballen over Kwarasey og VIF-feltet. Ballen traff tverrligger.

I stedet skulle det smelle i andre enden på Fosshaugane. Christian Grindheim fikk muligheten til å avslutte Vålerenga-karrieren med å skru inn et frispark fra 19 meter og til 2-2. Den sjansen grep han.

På grunn av den vanvittig jevne målforskjellen mellom Aalesund og Sogndal kunne likevel hjemmelaget snu alt med én scoring.

Jubelminuttene

Og scoringen kom. Klanen hadde såvidt sluttet å juble for Grindheims 2-2-scoring da Taijo Teniste fikk ballen inne i Vålerenga-feltet. Den estiske backen hamret inn 3-2 i nærmeste hjørne og vips var Sogndal på kvalifiseringsplass - på innbyrdes oppgjør!

Fosshaugane kokte og bare minuttet senere tok det fyr igjen, da innbytter Bye kjørte karusell med Jonathan Tollås Nation og fikk avsluttet. Kwarasey reddet, men Ramsland headet inn returen. Med fire på måltavla måtte to scoringer til for at Aalesund skulle snu.

Da passet det dårlig for sunnmøringene at Bugge Pettersen hadde en feberredning da Mos strakk ut foten på en dødball fra kaptein Carlsen minuttet senere. Og da Aalesund ikke grep sjansen, fortsatte de dårlige Aalesund-beskjedene å tikke inn fra Sogndal.

Chidiebere Nwakali fikk nemlig sjansen til å ta frispark fra 20 meter og den Manchester City-utlånte nigerianeren dundret til. Ballen suste inn via tverrligger og da jublet Sogndal-fansen praktisk talt for kvalifiseringsplass, så høyt at det må ha hørtes helt til Ålesund. Åtte minutter etter at Grindheim utliknet for VIF ledet hjemmelaget 5-2!

Aalesund snudde til ingen nytte

– Det var mye følelser i sving. Vi hørte at Vålerenga hadde utliknet, plutselig hadde Sogndal scoret tre. Det bølget frem og tilbake, oppsummerer Riise overfor Eurosport.

Aalesund måtte ha scoringer - mange scoringer - for å ha muligheten til å berge og kastet folk frem i jakten. Da åpnet det seg rom bakover og Nguen kunne utlikne til 2-2 for Godset. Da var vinduet på vidt gap og Marcus Pedersen kunne sette inn 3-2 også.

Riktig nok snudde Mos kampen med to scoringer i en kaoskamp som endte 4–3 til Aalesund, men det var to mål for lite. Aalesunds ti år lange eliteserieeventyr er over for denne gang.

Slik vekslet om den direkte nedrykksplassene lagene i siste runde:

0.-4. min: Sogndal var nede 4.-11. min: Aalesund var nede 11.-41. min: Sogndal var nede 41.-54. min: Aalesund var nede 54.-70. min: Sogndal var nede 70.- 90. min: Aalesund var nede