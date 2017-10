Aalesund-marerittet forlenget i Sandefjord

fotball

Sandefjord 2–0 Aalesund

AaFK gikk ut i en helt ny 5–4–1-formasjon mot Sandefjord i håp om å bryte rekka på ni strake kamper uten seier. 90 minutter senere måtte Trond Fredriksen konstatere at det ikke funket. AaFKs rekke ble forlenget til ti strake kamper uten seier i Eliteserien.

En scoring hver av Carlos Grossmüller og Andre Sødlund i andreomgang gjorde at Aalesund måtte reise hjem fra Sandefjord med 0–2-tap i bagasjen.

Dessuten fikk AaFK heller ingen særlig hjelp i nedrykksstriden. Seks serierunder før slutt ligger AaFK på kvalifiseringsplass bare ett poeng foran Tromsø - som er i form - på direkte nedrykksplass

Sandefjord-dominanse

Det tok sin tid før scoringene satt for Sandefjord, men hjemmelaget kunnne faktisk fått en drømmestart på kampen da Pau Morer ble spilt helt alene gjennom før minuttet var spilt. Morer misbrukte imidlertid sjansen ti å gi vertene en drømmestart.

Sekunder senere kunne det smelt motsatt veg, men fra skrått hold gikk avslutningen til Mustafa Abdellaoue utenfor.

Aalesund gikk ut i en slags 5-4-1-formasjon mot Sandefjord, og det var ikke særlig overraskende at Sandefjord hadde kommandoen gjennom store deler av oppgjøret.

Aalesund holdt greit unna en stund, men etter 21 minutter kunne Sandefjord fort fått straffespark da Flamur Kastrati gikk i bakken.

To minutter senere burde 1-0 satt for hjememlaget, men Rodriguez maktet ikke å sette ballen i nota alene med Andreas Lie.

Ti minutter senere burde samme mann stanget inn 1-0 fra fem meter, men utrolig nok gikk headingen hans utenfor.

Aalesund var nok heldige som ikke lå under til pause.

Bedring etter hvilen

I andre omgang var Aalesund mer med i spillet, og faktisk kunne gjestene fort tatt ledelsen åtte minutter ut i omgangen.

Edwin Gyasi dro seg fri på høyrekanten og banket til mot lengste. Ballen gikk dessverre i stanga og ut for AaFKs del.

Selv om Sandefjord fortsatt hadde kommandoen i andreomgang, var det langt jevnere og sjeldnere mellom sjansene.

Derfor var det nok ekstremt irriterende for AaFK at baklengsmålet kom litt ut av ingenting etter 68 minutter. En relativt ufarlig ball ble headet ut igjen i feltet på svakt vis av Daniel Gretarsson, der innbytter Carlos Grossmüller banket til mot mål. Andreas Lie kunne absolutt tatt avslutningen, men 1-0 var uansett et faktum.

Aalesund måtte mer framover i banen etter scoringen. Trond Fredriksen gjorde et par offensive grep, blant annet ble Jørgen Hatlehol ofret til fordel for Valmir Berisha, men i det hele tatt slet AaFK med å skape de helt store sjansene.

Elleve minutter før slutt burde Sandefjord punktert kampen etter en dødball, men avslutningen ble brent langt over.

2-0 skulle imidlertid komme et lite minutt senere. Daniel Gretarsson rotet det til på egen halvdel. Sandefjord snappet ballen i farlig sone og spilte fri André Sødlund som banket inn 2-0 via et AaFK-ben.

Nedrykksrivaler vant

For AaFKs del er det ingen tvil om at nedrykkslampene for alvor begynner å blinke. Ikke bare tapte Aalesund i Sandefjord, men nedrykksrivalene KBK og Tromsø vant begge i helga. I tillegg tok Sogndal med seg ett sterkt poeng hjemme mot Molde.

Seks serierunder før slutt er Aalesund på kvalifiseringsplass for nedrykk. Tromsø - på direkte nedrykk - er nå bare bak AaFK grunnet dårligere målforskjell og har uten tvil et enklere program igjen på papiret enn det Aalesund har.