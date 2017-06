MFK-guttene tapte målfesten knepent

(Molde – Lillestrøm 4-5) : Fredag formiddag tok Molde imot Lillestrøm i den nasjonale G19-serien på Aker stadion. Molde manglet flere spillere, og stilte med et ungt lag mot mer rutinerte Lillestrøm-gutter.

Men Molde-spillerne viste fram flere herlige angrep og satte inn fire flotte mål. Dessverre fikk Lillestrøms angripere det litt for enkelt på motsatt banehalvdel, og vant til slutt med ett mål etter at Molde hadde ledet både 2-0 og 3-2.

– Det er for dårlig. Vi fikk beskjed om å presse dem høyt de første ti minuttene, noe som funka svært godt. Vi scorte to mål og hadde full kontroll. Men så slapp vi oss lenger ned, og Lillestrøm fikk komme inn i kampen. Vi burde bare ha kjørt på videre. Vi la oss for lett ned, og det var unødvendig, sier kampens første målscorer Lars Josef Ranheim.

Målbonanza

Men MFK startet best, og ledet 2-0 allerede før elleve minutter var spilt. Først avsluttet Lars Josef Ranheim et herlig Molde-angrep, før Tobias Hestad viste fram skuddfoten da han skrudde et frispark i mål.

Men bare minutter seinere fikk Lillestrøm tre store sjanser, og scoret på to av dem. Selv om Mikael Wenaas sendte Molde i ny ledelse sekunder etter utlikningsmålet, pekte dommer Per Iver Skrøvset på krittmerket etter at flere spillere gikk ned etter et LSK-hjørnespark. Bilal Khan sendte MFK-målvakt Jonatan Byttingsvik feil vei, og sørget for 3-3 minuttet før pause.

Midtveis i andre omgang scoret Lillestrøm to ganger. Dermed var ikke William Røsoks reduseringsmål nok, og Lillestrøm vant 5-4.

Viktig kamp lørdag

– Mange av spillerne skal være med i Molde 2-troppen i morgen, meg selv inkludert. Det er den kampen som er den viktigste i helga. Derfor stilte vi med en ung tropp i dag, med mange spillere født i 2001. Det er jo bra at de litt yngre får prøve seg i den nasjonale G19-serien også, sier Ranheim.

Lørdag kommer nemlig serieleder i 3. divisjon, Stjørdals-Blink, på besøk til Molde. Molde 2 ligger sju poeng bak, og må unngå tap for å bli hektet av i tetkampen.

– Vi ligger på fjerdeplass nå, men vi mangler en del også der. Vi har 3-4 spillere som er borte på landslagsoppdrag, og noen skal være med A-laget på søndag, sier Ranheim.

– Akkurat nå er jeg ganske sliten, men jeg håper på å bli klar til lørdagens kamp, avslutter han.

Moldes lag (4-4-2): Jonatan Byttingsvik – Emil Varhaugvik Breivik (Karsten Midthaug fra 60.), Thomas Gjendem Nerland, Adrian Cortes Ugelvik (Jakob Nyland Ørsahl fra 78.), Jostein Blindheim – Henrik Frisvold Jenset, William Røsok (Elias Mittet fra 84.), Tobias Hestad (Jacob Jacobsen Bolsø fra 65.), Mikael Wenaas – Ole Sebastian Sundgot (Adrian Aarønes Iversen fra 46.), Lars Josef Ranheim.

PS: Molde ligger på åttendeplass av tolv lag i den nasjonale G19-serien, mens Lillestrøm ligger på førsteplass. Neste lørdag møter Molde Hødd på bortebane i NM.