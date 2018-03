– Zlatan Ibrahimovic blir lagkamerat med Jørgen Skjelvik og Ola Kamara

fotball

Zlatan Ibrahimovic (36) har glimret med sitt fravær i Manchester United de siste ukene. Nå skriver BBC at en overgang er nært forestående.

Ifølge TV-kanalen har United-manager José Mourinho godkjent at den svenske stjernespissen blir løst fra kontrakten – som opprinnelig skulle gå ut 30. juni.

ESPN mener å vite at Los Angeles Galaxy blir Ibrahimovic’ nye klubb. Sports Illustrated hevder at spissen allerede har signert en kontrakt som strekker seg ut 2019-sesongen - og at dette vil bli bekreftet allerede fredag.

Får de rett, blir han i så fall lagkamerat med nordmennene Ola Kamara og Jørgen Skjelvik.

Begge nordmennene sluttet seg til klubben i vinter. Ola Kamara kom fra Columbus Crew – mens Skjelvik har spilt i Rosenborg de siste sesongene.

– Det blir enten en sterk konkurrent eller en fantastisk spissmakker. Jeg håper på det siste. Jeg ser for meg et bra samarbeid med ham. Han er en stor mann, og vil ta med seg mye positiv om han kommer til LA, sier Ola Kamara til TV 2.

Spekulasjoner om rekordlønn

LA Galaxy skal ha vært interesserte i å hente svensken i lang tid.

Zlatan har en fenomenal karrière i europeisk fotball bak seg. Etter at han slo gjennom for Malmö FF rundt årtusenskiftet, har ferden gått videre til Ajax, Juventus, Inter, Barcelona, Milan, Paris Saint-Germain og til slutt Manchester United.

Nivået i amerikansk «soccer» regnes for å være betraktelig svakere.

Ifølge Sports Illustrated får Zlatan en årslønn på 1,5 millioner dollar (rundt 11,5 millioner kroner.