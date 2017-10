Stefans oppgjør med Fredriksen-hetsingen skaper engasjement

fotball

Et lite døgn etter at Olsen publiserte innlegget på Facebook er det delt over 50 ganger. Innlegget har fått snart 1000 «likes» og drøssevis av kommentarer.

Blant dem fra tidligere arrangementsjef i AaFK, Øyvind Vebenstad, som hyller innlegget til Olsen.

- Faktisk den beste «kommentaren» jeg har lest i mi tid som AaFK-supporter. Og jeg har lest mange kommentarer, kommenterer Øyvind Vebenstad.

Reagerer på personhets

I innlegget - som du kan lese i sin helhet nederst i artikkelen - presiserer Stefan Olsen at han aner svært lite om Trond Fredriksens trenerferdigheter.

- Det er kanskje naturlig at en fotballtrener får kritikk av mer og mindre konstruktiv grad når det går dårlig, men det jeg ikke forstår er dette: Hvorfor føler så mange at de har rett til å karakterisere Fredriksen som dum, inkompetent, lat, idiot, eller lignende? Hva er det han har gjort som gjør det greit at tenåringsbarna hans skal måtte sitte og lese om hvor «tjukk i haudet» pappa er?, skriver Olsen.

Overfor Sunnmørsposten utdyper han innlegget.

- Egentlig ble dette skrevet i affekt. Jeg ble rett og slett sur da jeg leste alt det folk skrev om Trond Fredriksen. Det er blitt en trend at det er veldig enkelt å være sterkt negativ til noen og i tillegg få gehør for det. Jeg tenkte det ble feil å skrive på tidslinja til en enkeltperson og korsfeste han på den måten. Derfor ble det et eget innlegg, forklarer Stefan Olsen.

Olsen - til daglig digital markedsfører/analytiker - har ingen tilknytning til verken AaFK eller Trond Fredriksen. Han er heller ikke jevnlig på stadion eller kan kalle seg en ihuga AaFK-supporter.

Han reagerer bare på utviklingen i samfunnet.

- Dette handler utelukkende om hvordan folk synes det er greit at man snakker om hverandre. Jeg kan ikke skjønne at folk føler seg berettiget til å kalle folk idioter, tapere og evneveike. Jeg vil ikke være med på det, sier Stefan Olsen.

Lov å mene at han er feil mann

Han understreker at han mener folk skal få lov til å uttrykke sin mening om Fredriksen er rett mann for AaFK eller ikke.

- Selvfølgelig. Det er ikke det jeg prøver å diskutere i det hele tatt. Folk kan gjerne være sinte og ønske at han fjernes som trener. Det er helt greit. Men det er ordlyden jeg reagerer på, sier Olsen.

- Samtidig må kanskje Trond Fredriksen som offentlig AaFK-trener tåle mer enn andre?

- Absoloutt. Jeg regner med det er en grunn til at Trond Fredriksen ikke knytter neve og er stygg i munnen tilbake. Han skjønner nok at dette er en av konsekvensene ved å være fotballtrener. Men selv om Trond Fredriksen synes det er greit, så synes ikke jeg det er greit. Jeg tenker at det må være lov å bruke hodet og skjønne at personen man omtaler ikke bare er en fotballtrener, politiker eller hva det måtte være, sier Stefan Olsen.

