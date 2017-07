Snart skal MFK-juniorene spille Champions League

MOLDE: 29. august blir det avgjort hvilke motstandere Molde Fotballklubb skal møte i Uefas «Youth League», som er de europeiske juniorlagenes Champions League. Trekninga av de to rundene skjer i Uefas hovedkvarter Nyon. Moldes kamper spilles 27. september, 18. oktober, 1. november og 22. november.

Kvalifisert etter NM-gullet

Ifølge Knut Hallvard Eikrem i Akerakademiet er det åpent hvilke lag Molde kan få blant de aktuelle motstandere, men klubben har fått beskjed om at Uefa tar geografiske hensyn i trekninga.

Youth League i høst er todelt: Den ene delen er organisert som et gruppespill, den andre består av nasjonale mestere som ikke er kvalifisert for selve Champions League. Her er Molde-laget kvalifisert som regjerende cupmester etter NM-gullet i november i fjor, da Vålerenga ble slått på straffespark i finalen i Telenor Arena.

Nye runder fra februar 2018

Det er fortsatt Daniel Berg Hestad og Thomas Mork som har treneransvaret for juniorlaget.

De resterende rundene i turneringa starter i februar 2018. Denne trekninga blir foretatt av Uefa 11. desember.