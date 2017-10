Se den imponerende Solskjær-statistikken: – Jeg var ganske effektiv

fotball

MOLDE: Ole Gunnar Solskjær scoret 91 mål på 235 seriekamper for Manchester United. Det gir et målsnitt på 0,59 per spilte 90 minutter og en tiendeplass på lista gjennom historien.

Sergio Aguero topper med 0,83 foran Harry Kane (0,78) og Thierry Henry (0,74).

Men hvis man tar bort straffescoringene, er det kun fire spillere som slår Solskjær: Aguero (0,71), Kane (0,66), Suarez (0,65) og Henry (0,64). Molde-treneren, som aldri fikk ta et straffespark i Manchester United, kommer på femteplass med 0.59.

Det viser tall som Objective Football presenterer.

Stolt

Solskjærs 91 scoringer og 37 målgivende pasninger gir et poengsnitt på 0,83 per 90 spilte minutter.

Det gir sjetteplass mens Henry topper med 1.05 foran Aguero med 1.04.

På lista over scoringer og assist uten straffespark er Solskjær nummer fire (0,83), bare slått av Henry (0,95), Aguero (0,92) og Suarez (0,87).

- Det er selvfølgelig artig å se disse tallene, det er jo litt kjekt å være så høyt oppe på en slik liste. Jeg var ganske effektiv de minuttene jeg spilte. I tillegg viser antall assist at jeg kunne være en lagspiller også, smiler Solskjær, som er beskjeden når han forklarer statistikken:

- Jeg kom av og til inn etter at kampene var avgjort. Det er for eksempel ikke like lett å score fire mål på et kvarter hvis du starter en kamp. Jeg spilte på et godt lag og vi kom til mange sjanser, sier Solskjær, som ofte følte at små marginer gjorde United til det beste laget.

Flere stjerner

- Det var styrken min som fotballspiller å være klar når ballen kom inn i boksen. Jeg skapte ikke så mange sjanser selv, men jeg tok ofte vare på dem jeg fikk. Vi vant en del kamper på slutten, fordi vi alltid spilte til det sto 93 eller 94 minutter. Vi var ikke så mye bedre enn de fleste lagene vi møtte, men vi hadde en bedre keeper og flinkere avsluttere. Derfor vant vi jevne kamper, sier Solskjær.

Disse stjernene er blant goalgetterne som følger bak Ole Gunnar Solskjær på statistikkene til Objective Football: Eric Cantona, Didier Drogba, Diego Costa, Ruud Van Nistelrooy, Alexis Sanchez, Alan Shearer, Wayne Rooney, Romelu Lukaku, Carlos Tevez, Dennis Bergkamp, Cristiano Ronaldo og Fernando Torres. PS: Alan Shearer er målkongen i Premier League med sine 260. Her er Ole Gunnar Solskjær på 34. plass i historien med 91.