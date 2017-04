Sander Svendsen nominert til internasjonal prestisjepris

Spillere fra de største klubbene i Europa, i de største ligaene, er nominert.

Og Sander Svendsen fra Molde.

«Golden Boy» deles ut av italienske Tuttosport til Europas beste U21-spiller, etter en kåring blant journalister og fans. Journalistene kan gi 1-10 poeng til fem spillere, og den som totalt får mest poeng, blir årets «Golden Boy».

HER KAN DU STEMME.

Bayern Münchens stortalent Renato Sanches fra Portugal gikk til topps i kåringen i 2016. Han er også nominert i år.

Av kjente navn på lista finner vi Luca Zidane - sønn til legendariske Zinedine Zidane. Manchester Uniteds spiller Marcus Rashford er også blant de nominerte.

TV har omtalt nominasjonslisten, og mener Monacos Kylian Mbappé (Monaco), Ousmane Dembelé (Borussia Dortmund) og Gianluigi Donnarumma (AC Milan) er favoritter til å vinne, i tillegg til Rashford.

TV 2 har intervjuet sin egen ekspert Petter Myhre om nominasjonen:

– Det er kjempemoro at en nordmann er med på denne listen. Det er jo mange navn der som allerede har gjort seg bemerket på den internasjonale arena. Jeg tipper at Sander Svendsen er rimelig stolt over å være med på en slik liste, sier Myhre.

Han tror forøvrig Martin Ødegaard er vraket fordi han ikke har fått vist seg fram på den voksne arena i Real Madrid.

Rbnett vil forsøke å få kommentarer fra Sander Svendsen i løpet av dagen.