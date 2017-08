Sander Svendsen: – Overbevist om at jeg gjorde rett valg

Sander Svendsen fra Molde debuterte søndag for svenske Hammarby etter overgangen fra MFK.

I et større intervju med svenske Expressen snakker Svendsen om debut-kampen og møte med sine nye supportere.

– Jeg har hørt mye om fansen og har sett en del på tv, høydepunkt og slikt, men det er alltid noe helt annet når man opplever det live. Utrolig stemning, utrolig trykk. Det var gåsehud da de sang sin sang under kampen.

Drømmer om Barcelona

I intervjuet med Expressen forteller Svendsen også om vegen til Hammarby og drømmen videre.

– Jeg har alltid sagt at den store drømmen er å spille i Barcelona. Mange sier at de vil «nå så langt som mulig», men hva er det da? Om man sier det, så vet man egentlig ikke hva man vil. Kanskje jeg ikke lykkes til slutt, men da det som det er. Fotballkarrièren er veldig kort, jeg spiller kanskje i 15 år til og da vil jeg ikke komme halvveis å kjenne «Faen, hvorfor gjorde jeg ikke mer når jeg hadde muligheten?».

– Derfor valgte jeg Hammarby

Etter at han fikk fast plass i Moldes tropp har han spilt i mange forskjellige roller. På midtbanen og som spiss, men ønsker nå å spesialisere seg mot spissrollen.

– Det var blant annet derfor jeg valgte Hammarby. Jeg ville komme til en klubb som virkelig ville ha meg. Jeg pratet med Eidur Gudjohnsen og han sa jeg skulle fokusere på én posisjon om jeg ønsket å nå langt i karrièren. Om du roterer hele tiden blir du automatisk ett annetvalg, men jeg vil være nummer én på en posisjon.

Som spiss? spør avisen.

– Ja. Jeg kjente også at jeg ville ha en ny start. Det kjennes spennende ut å flytte til Stockholm, spille for Hammarby med alle fans. Klubben er rett valg. Jeg er overbevist om at jeg gjorde rett valg, og de første dagene har bare forsterket inntrykket.

– Elsket fotballen

Til avisen forteller Sander Svendsen om oppveksten i Molde og møtet med fotballen.

– Mamma og pappa introduserte oss til fotballen direkte, så jeg og min bror har hatt ballen rundt bena siden vi lærte oss å gå. Det har vært fotball døgnet rundt. I stuen, i hagen og på feltet ved siden av huset.

Videre forteller han om harde krav og treningene med bror Tobias Svendsen. Men han syns aldri det ble for mye fotball eller for hardt press.

– Nei, for vi har alltid elsket fotballen. Det har vært hardt, men aldri for hardt. En veldig fin balanse.