Nå er denne Molde-backen skadet igjen

Isak Ssewankambo sto over premieren mot Kristiansund og er uaktuell i dagens kamp mot Lillestrøm. Han pådro seg en mindre skade i Sveriges U21-landskamp mot Serbia forrige helg.

- Han fikk en liten muskelskade og gikk av etter fem minutter. Han kjente litt i foten, men det er ikke noe alvorlig, sier Ole Gunnar Solskjær.

- Hvor lenge blir Ssewankambo ute av spill?

– Han er trolig ute mot Rosenborg, men forhåpentligvis tilbake mot Vålerenga 2. påskedag. Bortsett fra Petter (Strand), er Isak den som har spilt flest minutter i kampene i oppkjøringa. Han har nok fått en liten reaksjon på den belastninga, sier treneren.

Karlsson spiller fra start?

Ssewankambo mistet store deler av fjorårssesongen fordi han måtte gjennom to kneoperasjoner. I vinter har han vært skadefri, og i Marbella spilte backen meget solid i uvant posisjon som midtstopper.

Joona Toivio og Etzaz Hussain startet på benken mot Kristiansund. Begge er kampklare etter litt smårusk. Også Ottar Magnus Karlsson er aktuell for en plass fra start mot Lillestrøm.

- Ottar var litt sliten etter landslagssamling og lang reise med Island, men han viste glimt av klasse da han kom inn mot Kristiansund. Ottar er en god spiller og en god avslutter. Han får vi helt sikkert se i de neste kampene, sier Solskjær.

Stolte på spillerne

Han var spent før sesongpremieren, men aldri redd for at laget skulle svikte.

- De siste dagene før Kristiansund-kampen var jeg hundre prosent trygg på at guttene kom til å prestere. Vi trengte nesten ikke si noe verken før kampen eller i pausen. Det lyste i øynene på alle sammen. De hadde sjøl bestemt seg for å gjøre denne jobben sammen, sier Solskjær.

Molde-treneren erkjenner at dagens hjemmekamp blir en annerledes utfordring.

- Lillestrøm vil gi oss en annen type trussel enn KBK. Vi så dem i generalprøven i KBK og i første seriekamp mot Sandefjord. Arne Erlandsen har et system han er tro mot, han tar liten risiko og vil ha ballen framover. Det er mange av oss som har den grunnfilosofien nå, og så er måten Lillestrøm gjør det på litt annerledes enn vår måte. Men det er ikke et lag med kun store og sterke spillere, de har også stor fart og tekniske ferdigheter. Uansett står ikke Molde tilbake for noe lag i størrelse og luftstyrke, sier Solskjær.

Flere endringer på laget

Han vil trolig gjøre noen endringer på laget som slo Kristiansund, men det er ifølge treneren ikke fordi Rosenborg er motstander lørdag.

– Nei. Tre poeng mot Lillestrøm teller like mye som tre mot Rosenborg. Vi ville nok spart noen uansett hvem som var neste motstander. Det er ei vurdering ut fra at noen spillere ikke er klare for tre ganger nitti minutter på ei uke, sier Ole Gunnar Solskjær.