NFF om mulig IS-trussel mot fotball-EM: – Både trist og skremmende

Søndag starter fotball-EM for kvinner, der Norge er med. Mesterskapet arrangeres i Nederland.

Nå rammes EM av en mulig terrortrussel, skriver nederlandske De Telegraaf .

Trusselen skal ha kommet fra sympatisører av terrororganisasjonen IS. Det er den nederlandske antiterrororganisasjonen NCTV som har sporet den mulige trusselen.

Trusselen skal ha fremkommet i et chat-rom som benyttes av IS ut mot sine tilhengere.

Ifølge den nederlandske avisen De Telegraaf skal det ha kommet instruksjoner for å utføre terrorangrep under kampen mellom England og Skottland i Utrecht.

– Vi kjenner til budskapet, sier en talsperson for NCTV.

– Vi har tatt dette til etterretning, og er i nær kontakt med NCTV. Myndighetene er ansvarlige for å analysere dette, sier en talskvinne for EM-arrangøren.

NFF: – Full tillit til vertsnasjonen

Norge møter vertsnasjon Nederland i søndagens åpningskamp. Også den kampen skal spilles i Utrecht.

Norges Fotballforbund har ingen betenkeligheter med å sende sitt landslag til mesterskapet, forteller kommunikasjonsdirektør Yngve Haavik.

– Det er både trist og skremmende at det som utelukkende skal være idrettsglede og samlende folkefester utnyttes til å skape frykt og eventuelt terror. Samtidig vet vi at store idrettsarrangementer kan være potensielle terrormål, skriver Haavik i en tekstmelding.

– Sikkerheten rundt mesterskapene har høy prioritet, og vi både har og må ha tillit til at vertsnasjonen både avdekker og setter inn de tiltakene som er nødvendige for at sikkerheten blir ivaretatt for lag og publikum, fortsetter han.

Norges øvrige kamper i gruppespillet er mot Belgia og Danmark. De kampene spilles henholdsvis i Breda og Deventer.

Det norske laget reiser til Nederland i dag, onsdag.

