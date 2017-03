Molde vurderer å hente reservekeeper i utlandet

MARBELLA (Rbnett): MFK er fortsatt på keeperjakt etter at Ethan Horvath ble solgt til Club Brugge i januar. Nå er Andreas Linde klubbens udiskutable førstevalg. Neydson da Silva (20) er andrekeeper, mens 18 år gamle Jonatan Byttingsvik er tredjemann på treningsleiren i Spania.

– Vi ser fortsatt etter en ny keeper, men det er ikke sikkert at det skjer noe før seriestart. Hvis Andreas skulle bli skadet, må vi selvfølgelig handle raskt. Men vi har ikke flere millioner til å kjøpe keeper for nå, sier Ole Gunnar Solskjær til Rbnett.

Ranheim-målvakt Even Barli sa nei, mens Start krevde tre-fire millioner kroner for Håkon Opdal. Tromsøs Gudmund Taksdal Kongshavn skal også ha vært på lista til MFK.

– Du vet aldri hva som skjer i fotball, men akkurat nå ser vi ikke muligheter for å hente en norsk keeper som skal være nummer to. Noen av dem er for dyre, mens andre alternativer ikke er bedre enn Neydson. Han har hatt en fantastisk utvikling siden jeg var i Molde sist, en hurtig keeper og en skuddstopper uten like. Jeg er ikke redd for å bruke ham i noen kamper, men han er ikke klar for å stå fast i eliteserien, sier Solskjær, som trolig gir unggutten spilletid mot Hafnarfjördur onsdag.

Ser til utlandet

Molde vurderer samtidig å hente målvakt fra utlandet. Keepertrener Per Magne Misund har vært på flere turer for å studere kandidatene.

– Det er en mulig løsning. Per Magne er på utkikk og han har et eller to alternativer hvis vi går for en utlending. Da kan det bli aktuelt å leie ut Neydson til en klubb i 1. divisjon, sier treneren.

Problemet er at Molde bare kan bruke ni utenlandske spillere i 25-mannstroppen som får lisens for vårsesongen. Den kvota fylles av Andreas Linde, Joona Toivio, Christoffer Remmer, Isak Ssewankambo, Amidou Diop, Ottar Magnus Karlsson, Babacar Sarr, Mattias Moström og Thomas Amang. Hvis MFK henter utenlandsk keeper, betyr det altså at en av disse ikke blir aktuell for eliteseriespill før tidligst i høstsesongen.

– Det er ikke noen frist for å melde inn utenlandske spillere, men de blir registrert i det de blir tatt ut i en tropp. Så vi kan starte med for eksempel sju og så ha to ledige plasser utover våren. For øyeblikket er det Mattias (Moström) og Mido (Diop) som er lengst unna å spille kamp siden de ble operert før jul, sier Ole Gunnar Solskjær.

PS: Björn Bergmann Sigurdarson regnes ikke som utenlandsk spiller, siden han var i Lillestrøm flere sesonger før han fylte 21 år.