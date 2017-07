– Molde vil kjøpe svensk seriemester

MOLDE (Rbnett): SportExpressen hevder at Molde er nær en avtale med IFK Norrköping om overgang for venstrekanten Christopher Telo. Avisen skriver at Molde har lagt inn et bud for å kjøpe fri 27-åringen i sommer.

Solskjær bekrefter interesse

MFK jakter en erstatter for Knut Olav Rindarøy, som er ute resten av sesongen og kanskje må legge opp på grunn av en hofteskade. Ole Gunnar Solskjær bekrefter at Telo er en spiller MFK har fulgt over tid.

– Dette er en god venstreback som vi sett på sammen med flere andre. Vi er i dialog med et par klubber, men er fortsatt ikke enig med noen. Telo er aktuell, men det er ikke sikkert det blir han, sier treneren til Rbnett.

Christopher Telo er født i England, men har spilt for svenske IFK Norrköping hele karrieren. Han var sentral da klubben tok gull i Allsvenskan i 2015. Ifølge SportExpressen har han vært en nøkkelspiller i lang tid.

Kontraktløs etter sesongen

Hammarby skal også være interessert i venstrekanten, men det skal være Molde som er nærmest en avtale nå. Telo har kontrakt i seks måneder til og har selv bekreftet at han uansett forlater klubben etter sesongslutt.

– Som vanlig kommenterer jeg ikke rykter rundt våre spillere, sier Norrköpings manager Jens Gustavsson til SportExpressen.

Vikings venstreback Kristoffer Haugen har også stått på Moldes liste over aktuelle forsterkninger. I tillegg skal klubben ha flere andre alternativer. MFK jakter en offensiv spiller som kan bekle rollen som venstrekant i Solskjærs 3–4–3-formasjon.