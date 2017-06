Molde-spillerne ekstra tent av cupflausen i fjor

I fjor gikk Molde på en stygg smell mot Stjørdals-Blink og tapte 1–2 i 3. runde i cupen. I kveld er KFUM Oslo motstander i samme runde, og Ruben Gabrielsen lover at Molde-laget tar kampen på største alvor.

– Vi må løpe like mye som vi gjør i Tippeligaen. Vi er innstilt på dette og tenker ikke at det blir lett, for det blir det absolutt ikke. Det er 3. runde og vi må «gutse» på, sier kapteinen i et intervju med moldefk.no.

– Vi er litt ekstra gira

Forsvareren spilte hele kampen borte mot Stjørdals-Blink. Nå er et nytt 2. divisjonslag hinder på veien mot cupfinale. Gabrielsen slår fast at tapet i mai i fjor sitter friskt i minne.

– Ja, det er derfor vi vet at er tøffe kamper tredje runde. Vi har ikke planer om at dette skal skje igjen, og det er derfor vi er litt ekstra gira til denne kampen her, sier han.

Dette er den første offisielle kampen mellom lagene noensinne, men Ruben Gabrielsen har møtt KFUM Oslo før han ble Molde-spiller.

– Molde vil ha ballen mest

– Det er et fryktelig godt fotballag, faktisk. Jeg har spilt mot dem mange ganger før, og det er et veldig spillende lag som vi må være obs på. Vi må dra ned dit og være 100 prosent, ellers blir det tøft, sier kapteinen, som ser for seg et kampbilde der eliteserielaget styrer spillet.

– Jeg tror vi kommer til å ha ballen mest, men de har også veldig gode ballspillere som vi må passe på. Vi må ikke la dem få store rom, for da er de gode. Men hvis vi er sammensveisa, så tror jeg dette skal gå bra, sier Gabrielsen til moldefk.no.