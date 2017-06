Molde-keeper aktuell for Sverige mot Norge

MOLDE (Rbnett): Andreas Linde (23) er fjerdevalget til det svenske landslaget for øyeblikket. Nå er han likevel innkalt i troppen som en av tre målvakter.

Årsaken er at Karl-Johan Johnsson, som spiller for franske Guingamp, ble skadet på trening torsdag. Ifølge det svenske fotballforbundet ble han truffet i hodet av et skudd fra John Guidetti og er ute på ubestemt tid.

Møter Norge på Ullevaal tirsdag

Landslagssjef Janne Andersson har tatt ut Molde-keeperen som tredjemann i troppen før VM-kvalifiseringskampen mot Frankrike i Friends Arena fredag kveld. Linde sluttet seg til resten av laget i Stockholm torsdag kveld. Tirsdag skal Sverige møte Norge i privatlandskamp på Ullevaal stadion.

FC København-keeper Robin OIsen er Sveriges førstevalg i mål. Andrekeeper er Swansea-målvakt Kristoffer Nordfeldt.

Debuterte mot Slovakia

Andreas Linde kom til Molde fra Helsingborg før sesongen 2015. Han var en av Sveriges beste spillere i OL i fjor sommer.

Linde har 1 A-landskamp, 8 U21-kamper, 5 U19-kamper og 2 U17-kamper. Han debuterte for A-laget mot Slovakia i januar.

PS: Molde-forsvarer Isak Ssewankambo er med i den svenske U21-landslagstroppen som spiller treningskamp mot Danmark lørdag. Laget møter England, Polen og Slovakia i EM-sluttspillet i Slovakia de neste ukene.