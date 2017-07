– Molde gir Rosenborg kamp om Vikings toppscorer

Viking-toppscorer Samuel Adegbenro er brennhet på overgangsmarkedet.

Som Aftenbladet tidligere har meldt, har Adegbenro vært sterkt ønsket av Rosenborg.

Nå melder VG at Rosenborg skal ha lagt inn et bud på 10 millioner kroner, men at Molde skal ha svart med bud som er litt høyere.

Hverken administrerende direktør i Molde Fotballklubb, Øystein Neerland eller sportssjef i Rosenborg, Stig Inge Bjørnebye ønsker å kommentere opplysningene overfor avisen.

Vil ikke selge til norske klubber

Aftenbladet har tidligere skrevet at Viking ønsker 14 millioner kroner for angrepsspilleren.

Eirik W. Henningsen ønsket ikke å bekrefte interessen fra Rosenborg forrige uke, men Vikings daglige leder sa at det sitter langt inne for Viking å selge Adegbenro til en annen norsk klubb.

– Vi jobber og har samtaler med flere, men her handler det om å ha is i magen og optimalisere rammene ved et eventuelt salg. Samuel har gitt beskjed om at han helst vil til utlandet. Spillerens ønske tar vi hensyn til, sa Henningsen til Aftenbladet.

Viking har engasjert agent Jim Solbakken for å forhandle med klubber som ønsker å kjøpe den nigerianske angrepsspilleren. Dette er gjort for å maksimere inntektene fra en mulig overgang.

Adegbenro har vært et sjeldent lyspunkt for Viking denne sesongen. Han er lagets toppscorer med fem mål. 21-åringen har kontrakt ut 2018.

Anstrengt økonomi

Vikings anstrengte økonomi gjør at klubben befinner seg i rød sone og er satt under spesiell overvåking av Norges Fotballforbund.

Det betyr at klubben er underlagt en handlingsplan som dokumenterer hvordan de gjennom delmål skal komme seg ut av uføret.

I 2017 har Viking budsjettert med spillersalg for 8 millioner kroner. Dette beløpet plikter klubben å få inn.

Foreløpig er Patrick Pedersen den eneste spilleren som er solgt. Han forsvant tilbake til islandske Valur for et par hundre tusen kroner tidligere i sommer. Midststopper Karol Mets skal også være på vei bort.