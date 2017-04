Billettene til RBK-Molde rives bort: - Det går unna

- Der går det unna, sier RBKs daglige leder Tove Moe Dyrhaug om billettsalget til lørdagens storkamp på Lerkendal.

For Rosenborg-Molde er blant det aller største i norsk fotball, ikke minst for supporterne. 19.000 billetter er solgt allerede tidlig torsdag ettermiddag – over to døgn før kampen spilles.

Interessen i stigning

Det betyr at det er drøyt 2000 billetter igjen, og at det kommer til å bli svært trangt om plassen på Lerkendal lørdag kveld.

- Ja, du kan si at det vil bli fullt på vanlige tribuneplasser, sier Moe Dyrhaug til Adresseavisen.

At kampen skal spilles i den første påskehelgen var langt fra optimalt for Rosenborg, medgir RBK-toppen. Likevel merker hun at «folk begynner å koble seg på», som hun kaller det.

- Fotballsesongen er i gang, skiene lagt på hyllen, og selv om vi har Molde i palmesøndaghelgen håper vi å fylle stadion, sier hun.

Kjemper om serieledelsen

Etter 3-0-seire både mot Odd og Sandefjord står det om fortsatt tabelltopp, i og med at også Molde står med seks poeng etter de to første serierundene.

RBK-trener Kåre Ingebrigtsen har rotert mye på laget hittil – blant annet for å være best mulig skjerpet til lørdagens oppgjør.

- Vi gleder oss, og nå er alle sånn noenlunde med grønt lys ferdigladet til lørdag. Vi skal være klare og vi gleder oss, sier han.

Men selv om Molde har full pott etter kampene mot Kristiansund og Lillestrøm er det ikke de Ingebrigtsen ser som Rosenborgs største rivaler denne sesongen. Det er det Odd som er, mener han.

- Molde har et bra lag, med mange unge, nye spillere. Det tar tid å sette et lag. Ole Gunnar begynte med det i fjor, og Molde kommer til å være oppi der, men det kan ta litt lenger tid enn bare den vinteren her, sier Ingebrigtsen.