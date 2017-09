Her kan du se Moldes kamp mot Djurgården

MOLDE (Rbnett): Molde bruker landslagspausen til å møte Djurgården i treningskamp. Avspark i Stockholm er tirsdag klokka 19 og kampen vises direkte på den svenske klubbens hjemmeside.

Ifølge Djurgården starter sendinga på www.diftv.se klokka 18.30. Det koster 89 svenske kroner å streame kampen på nett. Sendinga blir en trekameraproduksjon med grafikk og repriser. Kampen skal kommenteres av Fabian Ahlstrand fra Svenska Fans og Wille Bäckström fra DIFTV.

Dempsey på gamle trakter

Den såkalte «Stadionmatchen» er en tradisjon der Djurgården en gang i året vender tilbake til Stockholms Stadion. Siden 2013 har Tele2 Arena vært lagets hjemmebane.

Kampen blir også et spesielt gjensyn for Moldes assistenttrener Mark Dempsey, som var hovedtrener i Djurgården høsten 2016. MFK-stopper Joona Toivio spilte tre sesonger i Djurgården før han ble solgt til Molde i 2013. Han er på landslagssamling med Finland og går dermed glipp av et gjensyn med gamle kjente.

Molde vant for ti år siden

Djurgården ligger på andreplass i Allsvenskan, ti poeng bak Malmö. Klubben har det siste året hentet hjem flere profiler, blant annet de to superstjernene Andreas Isaksson og Kim Källström som begge er tilbake i Sverige etter en årrekke i europeiske toppklubber.

PS: MFK vant 3-1 i treningskamp på Kunstgressbanen da Djurgården besøkte Molde for ti år siden.