– Heie på Rosenborg? Det kunne ikke ha falt oss inn!

«Vi bør alle heie på Rosenborg», skriver kommentator Ola Bernhus i Aftenposten.

Etter 0–0 i Skottland har Rosenborg et godt utgangspunkt foran kveldens returmøte mot Celtic på Lerkendal. Vinner RBK den kampen, gjenstår kun ett hinder før Kåre Ingebrigtsens mannskap er inne i den gjeve Champions League-turneringen.

Vi har snakket med supporterlederne i storbyene Oslo, Bergen og Stavanger. Heier de på Rosenborg i kveld? Og så måtte vi selvsagt ta en telefon til Molde.

Les svarene under!

Brann, Bataljonen

– Vi gjør det ikke, sier Branns supporterleder Roger Lillebøe-Hansen i Bataljonen.

Svaret kommer før vi har rukket å stille et spørsmål, men bare henvist til Aftenpostens Ola Bernhus sin kommentar.

– Dere i Brann vil ikke ha Rosenborg videre i Champions League, altså?

– Nei. For norsk fotball er det selvsagt bra at noen har suksess. Det hever statusen, sier Lillebøe-Hansen.

Men:

– Pengene som Rosenborg vil få gjennom Champions League vil ødelegge all konkurranse med de andre norske klubbene, sier Brann-lederen.

– Er det ikke litt smålig at dere ikke unner Rosenborg avansement?

– Jeg ser den. Det er ikke et ja/nei-svar på spørsmålet ditt. Vi ønsker andre norske klubber suksess, vi, men baksiden er at konkurranseforholdene blir ødelagt, sier Lillebøe-Hansen.

– Er det mer spiselig om Odd skulle ta seg videre i Europaligaen?

– Ja, det er jo det, svarer Branns supporterleder.

Molde, Tornekrattet

– Nei, det kunne ikke ha falt meg inn å heie på Rosenborg!

Svaret kommer lynkjapt fra Svein Erik Jenset, lederen i Moldes supporterklubb Tornekrattet.

– Hvorfor vil du ikke at Rosenborg skal gå videre?

– Det er erkerivalen, så jeg ser ikke noe poeng i å heie på dem verken i dag eller noen andre dager, sier Jensen.

Tornekratt-lederen fortsetter ivrig:

– Det er ikke sunt for norsk fotball om vi har ett dominerende lag, sier Jensen.

– Så det er konkurranseforholdet som gjør at du håper at RBK ryker ut?

– Først og fremst er det fordi jeg ikke liker dem. Det er et erkenorsk fenomen at vi absolutt skal heie på de andre norske lagene i Europa. Se på andre land: Tror du virkelig en Liverpool-supporter vil heie på Manchester United i Europa League? Nei, denne snillismen vil vi ha oss frabedt, sier Svein Erik Jenset i Tornekrattet.

Vålerenga, Klanen

Erling Rostvåg, talsmann i Klanen, har ikke lest kommentaren, men er i utgangspunktet uenig.

– Svaret er i utgangspunktet nei, vi bør ikke heie på Rosenborg. Jeg tror ikke norsk fotball har noe å tjene på at en klubb har dobbelt og tre ganger så mange penger som alle de andre. Det skaper en skjevhet, og det er med på å gjøre interessen for norsk fotball lunken.

– Du tror ikke et Rosenborg-eventyr i Europa kan styrke entusiasmen for norsk fotball?

– Det er mulig at det kan stilne et par av de folka som høylytt sitter og sier at de ikke gidder å se norsk fotball fordi den er så dårlig likevel, men jeg tror helt ærlig ikke at de kommer på stadion uansett. Jeg tror ikke det er tilfeldig at norsk fotball fikk seg et oppsving da hegemoniet til Rosenborg første gang ble utfordret. Det skapte spenning, sier Rostvåg.

Viking, Vikinghordene

Heller ikke fra Roar Åkerlund, styreleder Vikinghordene, kan Rosenborg forvente seg støtte.

– Nei, vi bør ikke heie på Rosenborg. Avstanden i norsk fotball vil bare bli større hvis Rosenborg får så mye mer penger enn alle andre klubber. Det kommer bare tilbake til Rosenborgs storhetstid, der de kjøper de beste spillerne til de andre klubbene og vi får for mange gode spillere som ikke blir brukt. Det er ødeleggende for norsk fotball. Jeg forstår hva han (Bernhus) vil frem til, for å si det sånn, men som supporter av en konkurrent ønsker jeg heller en jevnere serie istedenfor at vi kan dele ut seriegullet til Rosenborg før sesongen starter, slik det var for noen år siden, sier Åkerlund.

– Skal norsk fotball heve seg, så må hele den norske fotballen heve seg. Fra ungdomsfotballen til landslaget og fotballforbundet. Det hjelper ikke at en klubb er fryktelig mye bedre enn alle andre i den hjemlige ligaen. Jeg ser ikke noen gevinst av det. Det nytter ikke å tenke at norsk fotball er bra hvis Rosenborg er suverene og leverer i Champions League. Vi kan ikke ha det som hvilepute. Det er tåkelegging av sannheten, sier lederen av Vikinghordene.