Fredrik Brustad: - Viser at vi kan ha det lille ekstra

Kristiansund – Molde 0-1

Kristiansund Stadion (rbnett.no): Med kraftig vind og regnvær, så var rammen for et ordentlig derby satt. Favoritten Molde vant mot Kristiansund, men fikk ingenting gratis. Hjemmelaget la ned en enorm innsats, og ga aldri Molde fred med ballen.

Hardt oppgjør

Med kraftige vindkast og konstant regnvær var det tøffe forhold. Kristiansund var oppofrende og viste en enorm vilje. Molde måtte virkelig jobbe for seieren i første serierunde.

- Det er ekstra deilig å ta tre poeng når det er en skikkelig slite seier, sier Fredrik Brustad.

Matchvinneren strålte etter at laget kjempet seieren i land. Han mener det kan tyde på en god sesong for laget fra rosenes by.

- Det viser at vi kan ha det lille ekstra som kreves når vi vinner kamper som dette her. Kamper hvor vi må jobbe så hardt for poengene.

Viktig for hele Molde

Rivalene skulle gi en pangstart på eliteserien 2017. Det gjorde at Brustad følte at seieren smakte ekstra godt.

- Det er fantastisk å vinne denne kampen. For oss, for fans, for Ole (Gunnar Solskjær journ. anm.) og for Molde, sier matchvinneren.

- Deilig scoring

Fredrik Brustad ble matchvinner og sørget for at Molde vant nabooppgjøret. Angriperen bommet først på en enorm mulighet etter to minutter. Brustad ble spilt fri og kom alene med keeper. Avslutningen gikk ut like ved stolperota og bak mål.

- Det var en stor sjanse som jeg burde satt. Jeg tenkte da at jeg må få en mulighet til, sier Brustad

Den sjansen fikk Brustad i andreomgang. Syv minutter ut i andreomgang satt scoringen som avgjorde kampen.

- Det var veldig deilig, og gir meg viktig selvtillit. Vi startet bra i førsteomgang og viste tendenser. Målet ga oss en trygghet, men vi skulle gjerne hatt ett til å gå på.

Ny rolle

Brustad har for det meste spilt spiss siden han kom til Molde. I kampen mot Kristiansund spilte han høyrekant, og gjorde en fantastisk jobb. Det var tydelig at han trivdes i rollen sin.

- Jeg spilte mye i den rollen når jeg var yngre. Jeg trives best som spiss. Der føler jeg at jeg får brukt styrkene mine, og gå i bakrom. Det spiller ikke så stor rolle hvor treneren setter meg, sier Brustad

Med farten sin truet angriperen bakrom og ga medspillere gode alternativer.

- Det blir alltid bakrom og jeg får brukt farten min. Det er jo hovedstyrken min, så må jo bruke den, smiler matchvinneren.