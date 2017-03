Forren spiller ikke for Brighton i kveld: - Klubben vil ikke at jeg skal bli skadet

Vegard Forrens debut for Brighton kommer ikke i hjemmekampen mot Derby fredag kveld.

Det bekrefter Forren selv overfor Rbnett.

– Det har vært ei god uke, men denne kampen kommer litt for tidlig. Klubben vil ikke at jeg skal bli skadet eller overbelastet i starten. Det er forståelig, og det er uansett greit at jeg får trene litt med laget før jeg skal spille kamp, sier Forren, som var på sin første trening onsdag.

Sitter på tribunen i kveld

Dermed sitter 29-åringen på tribunen når Brighton møter Derby på American Express Community Stadium i kveld.

Sannsynligvis er han heller ikke med i troppen i bortekampen mot Leeds lørdag 18. mars.

– Etter den kampen kommer det et lengre opphold med landslagspause, så jeg regner med å være klar etterpå, sier Forren.

Det betyr at debuten kan komme hjemme mot Blackburn 1. april, og at midtstopperen dermed blir aktuell for klubbens sju siste kamper i opprykksstriden.

Manageren vil være tålmodig

Manager Chris Hughton slår også fast at Forren som forventet trenger litt tid før han er kampklar I Championship.

– Vi var klar over hvor han er fysisk. Vi vet at han ikke har spilt kamper og at han ikke er klar for å prestere med en gang. Det visste vi da vi signerte ham. Det blir en prosess nå for å få ham I form så fort som mulig, sa manageren på sin pressekonferanse før Derby-kampen.

PS: Etter at Vegard Forren signerte for Brighton, har Eurosport Norge satt opp klubbens kamper på sin sendeplan fra engelsk Championship. Kveldens møte med Derby vises direkte fra klokka 20.45.